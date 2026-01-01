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Nike ACG Vista Peak con lenti Terrain Tint - Photon Dust/Grey Fog

Nike ACG Vista Peak

Lenti Terrain Tint

169,99 €

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Realizzati per supportarti sui terreni più accidentati del mondo in ogni condizione, gli occhiali Nike ACG Vista Peak sono durevoli e ti regalano un'ottica di precisione che ti aiuterà ad affrontare qualsiasi ostacolo. La mezza montatura leggera non ostruisce la vista, così non ti sfuggirà nulla che possa essere d'intralcio. Potrai quindi sostenere tutte le insidie che la montagna cela.


  • Colore mostrato in foto: Photon Dust/Grey Fog
  • Stile: IQ9340-012

Nike ACG Vista Peak

169,99 €

Realizzati per supportarti sui terreni più accidentati del mondo in ogni condizione, gli occhiali Nike ACG Vista Peak sono durevoli e ti regalano un'ottica di precisione che ti aiuterà ad affrontare qualsiasi ostacolo. La mezza montatura leggera non ostruisce la vista, così non ti sfuggirà nulla che possa essere d'intralcio. Potrai quindi sostenere tutte le insidie che la montagna cela.

Vantaggi

  • Dimensioni montatura: larghezza lente 71 mm; larghezza ponte 19 mm; lunghezza aste 130 mm
  • Le lenti Nike Terrain Tint regalano un maggiore contrasto, mettendo in risalto le ombre per rivelare ogni dettaglio del percorso.
  • La tecnologia Nike Max Optics Pro riduce i riflessi e aggiunge precisione grazie ai rivestimenti idro-oleofobici, che respingono acqua e olio per donarti una visione più limpida.
  • Le lenti arrotondate con base 6 offrono una copertura media e moderato blocco periferico della luce.
  • Il nasello e le aste regolabili in gomma TPE offrono una migliore aderenza e trazione, anche in condizioni di bagnato.

Dettagli prodotto

  • Fascetta fissata in più punti.
  • Il materiale della montatura a iniezione è derivato da olio di semi di ricino per almeno il 45%.
  • Protezione totale contro i raggi UVA e UVB.
  • Colore mostrato in foto: Photon Dust/Grey Fog
  • Stile: IQ9340-012

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    Nike ACG Vista Peak con lenti Terrain Tint

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