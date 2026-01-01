Nike Factory Store - West Jordan

Nike Factory Store - West Jordan

Chiuso • Apre domani alle ore 10:00

Jordan Landing

3736 W Center Park Dr.#120

West Jordan, UT, 84084-5534, US

8012821269

Ottieni indicazioni

Orari del negozio

lun - sab: 10:00 - 21:00
dom: 11:00 - 18:00

Servizi

  • Ritiro ordine

    Ritiro ordine

    Acquista i tuoi modelli preferiti online e ritirali in negozio.

  • Diventa member

    Diventa member

    I nuovi member su Nike App ricevono il 15% di sconto sul primo acquisto in negozio.

  • Esperti Nike

    Esperti Nike

    Ricevi consigli in tempo reale su sport e stile dagli esperti del nostro team.

  • Shopping facile e veloce

    Shopping facile e veloce

    I member hanno diritto a prove di 60 giorni e resi senza ricevuta su tutti gli articoli.

  • Fai acquisti e usufruisci degli sconti su Nike Factory

    Fai acquisti e usufruisci degli sconti su Nike Factory

    I modelli e gli sconti disponibili nei Nike Factory Store sono ora disponibili online.

Negozi nelle vicinanze