Nike Factory Store - Ontario

Nike Factory Store - Ontario

Chiuso • Apre alle 10:00

Ontario Mills

4557 Mills Cir.

Ontario, CA, 91764-5220, US

9099802448

Ottieni indicazioni

Orari del negozio

lun - gio: 10:00 - 20:00
ven - sab: 10:00 - 21:00
dom: 11:00 - 20:00

Servizi

  • Ritiro ordine

    Ritiro ordine

    Acquista i tuoi modelli preferiti online e ritirali in negozio.

  • Diventa member

    Diventa member

    I nuovi member su Nike App ricevono il 15% di sconto sul primo acquisto in negozio.

  • Esperti Nike

    Esperti Nike

    Ricevi consigli in tempo reale su sport e stile dagli esperti del nostro team.

  • Shopping facile e veloce

    Shopping facile e veloce

    I member hanno diritto a prove di 60 giorni e resi senza ricevuta su tutti gli articoli.

  • Fai acquisti e usufruisci degli sconti su Nike Factory

    Fai acquisti e usufruisci degli sconti su Nike Factory

    I modelli e gli sconti disponibili nei Nike Factory Store sono ora disponibili online.

Negozi nelle vicinanze