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浙江嘉兴中山路1360号6F

嘉兴, 浙江, 314000, CN

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JORDAN 546 YANAN

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浙江省杭州市下城区延安路546号银泰百货C馆1楼JORDAN

杭州市, 浙江, 310000, CN

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POUSHENG浙江丽水银泰城NIKE SPORT-M

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浙江省丽水市莲都区花园街和卢镗街交界处，银泰城一楼耐克店

丽水, 浙江, 323000, CN

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POUSHENG浙江嘉兴平湖市银泰城NIKE SPORT-M

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浙江省嘉兴平湖市城南东路343号平湖银泰城3F

嘉兴, 浙江, 314000, CN

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POUSHENG浙江宁海西子国际KICKS LOUNGE-L2

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浙江省宁波市宁海县跃龙街道桃源中路168号西子国际广场一楼耐克KL

宁海, 浙江, 315600, CN

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POUSHENG浙江嵊州鹿山宝龙广场NIKE SPORT-M

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浙江嵊州鹿山路6号宝龙广场

嵊州, 浙江, 3100000, CN

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POUSHENG浙江杭州丽水路远洋乐堤港NIKE SPORT-M

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浙江省杭州市拱墅区小河街道丽水路58号乐堤港2层耐克专柜

杭州, 浙江, 310005, CN

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POUSHENG浙江杭州城北万象城KICKS LOUNGE-L2

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杭州市余杭区杭行路 1499 号城北万象城1 楼耐克

杭州, 浙江, 311121, CN

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POUSHENG浙江杭州城北万象城NIKE SPORT-M

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浙江省杭州市余杭区杭行路万象城2层耐克专柜

杭州, 浙江, 311100, CN

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POUSHENG浙江玉环双港路新城吾悦NIKE SPORT-M

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浙江省台州市玉环双港路吾悦广场一楼 1002 1003 耐克

台州, 浙江, 310000, CN

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POUSHENG浙江省义乌市义乌之心 JORDAN L2

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浙江省金华市婺城区李渔路1313号金华之心银泰百货1层耐克乔丹专柜

金华, 浙江, 321000, CN

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POUSHENG浙江省嵊州市新城吾悦广场KICKS LOUNGE-L2

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浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街666号吾悦广场1层耐克360专柜

嵊州, 浙江, 312400, CN

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POUSHENG浙江省永康市解放街NIKE SPORT-M

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浙江省金华市永康市解放街11-15号1层耐克专卖店

金华, 浙江, 321000, CN

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POUSHENG浙江省绍兴市上虞华鸿万悦城KICKS LOUNGE-L2

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浙江省绍兴市上虞区五星东路8号上百万悦城1层耐克休闲专柜

绍兴, 浙江, 312300, CN

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POUSHENG浙江省绍兴市上虞华鸿万悦城NIKE SPORT-M

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浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星东路8号万悦城三楼耐克专柜

绍兴, 浙江, 312352, CN

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POUSHENG浙江省金华之心（银泰百货）JORDAN-L2

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浙江省金华市婺城区李渔路1313号金华之心银泰百货1层耐克乔丹专柜

金华, 浙江, 321000, CN

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POUSHENG浙江省金华之心（银泰百货）NIKE SPORT-M

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金华市婺城区李渔路1313号金华之心银泰百货4楼耐克专柜

金华, 浙江, 321017, CN

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POUSHENG浙江省金华市世贸中心KICKS LOUNGE-L2

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金华市婺城区李渔路888号A017世贸一楼耐克KL

金华, 浙江, 321013, CN

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POUSHENG浙江省金华市世贸中心SPORT-M

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金华市婺城区李渔路888号世贸城市广场3楼耐克

金华, 浙江, 321017, CN

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POUSHENG浙江绍兴称山北路万达广场NIKE SPORT-M

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浙江省绍兴市上虞区松下街道万达广场一楼耐克专柜

绍兴, 浙江, 312000, CN

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POUSHENG浙江绍兴胜利东路百盛NIKE SPORT-M

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浙江省绍兴市越城区迪荡新城胜利东路360号百盛商厦1层耐克

绍兴, 浙江, 312000, CN

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POUSHENG浙江绍兴镜湖天街NIKE SPORT-M

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浙江绍兴市越城区越西路919号镜湖龙湖天街

绍兴, 浙江, 314000, CN

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POUSHENG浙江衢州南湖恒太城NIKE SPORT-M

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浙江衢州衢州市柯城区劳动路125号南湖恒太城

衢州, 浙江, 314000, CN

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POUSHENG浙江金华宾虹路福泰隆NIKE SPORT-M

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浙江省金华市婺城区宾虹路777号银泰百货1层耐克专柜

金华, 浙江, 321000, CN

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POUSHENG浙江金华新华街永盛NIKE SPORT-M

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金华市婺城区新华街67号永盛购物中心4楼耐克

金华, 浙江, 321000, CN

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REALLY浙江乐清柳市杨帆路现代广场NIKE SPORT-M

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温州市乐清市柳市镇杨帆路88号柳市现代广场3楼

温州, 浙江, 325603, CN

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REALLY浙江宁波中山东路东门银泰NIKE SPORT-M

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浙江省宁波市海曙区中山东路238号东门银泰六楼

宁波, 浙江, 315099, CN

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REALLY浙江宁波江北区大闸南路来福士KICKS LOUNGE-L2

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宁波市江北区大庆南路99号来福士广场1F

宁波, 浙江, 315020, CN

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REALLY浙江宁波浙江省宁波市鄞州区四明中路银泰商业NON-KEY_KICKS LOUNGE-L2

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宁波市鄞州区四明中路999号万达广场银泰4F

宁波, 浙江, 310000, CN

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REALLY浙江宁波鄞州中兴路龙湖天街NIKE SPORT-M

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宁波市鄞州区中兴路77号龙湖·天街1F

宁波, 浙江, 315040, CN

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REALLY浙江平湖三港路八佰伴NIKE SPORT-M

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浙江省嘉兴市平湖市三港路555号八佰伴1号楼1楼

嘉兴, 浙江, 314200, CN

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REALLY浙江平阳鳌江镇车站大道万达广场NIKE SPORT-M

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浙江温州市平阳县鳌江镇车站大道88号万达广场

浙江, 浙江, 310000, CN

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REALLY浙江杭州上城延安路解百新世纪KICKS LOUNGE-L2

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浙江省杭州市上城区解放路251号解百B座一楼耐克Kl

杭州, 浙江, 310000, CN

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REALLY浙江杭州富阳春秋北路银泰KICKS LOUNGE-L2

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浙江省杭州市富阳区春秋北路271号银泰百货5楼

杭州, 浙江, 311401, CN

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REALLY浙江杭州拱墅区延安路银泰商业武林银泰C馆Style L1

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浙江省杭州市延安路546号武林银泰C馆1楼NIKE KL

杭州, 浙江, 310000, CN

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REALLY浙江杭州滨江银泰NIKE SPORT-L

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浙江省杭州市滨江区西兴街道海威天地1楼

杭州, 浙江, 310025, CN

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REALLY浙江桐乡庆丰中路浙北大厦NIKE SPORT-M

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浙江省嘉兴市桐乡市庆丰中路18号浙北大厦4F

嘉兴, 浙江, 314500, CN

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REALLY浙江温州鹿城区公园路181号KICKS LOUNGE-L2

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浙江省温州市鹿城区公园路181号

温州, 浙江, 325099, CN

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REALLY浙江温州龙湾区上江路吾悦广场NIKE SPORT-M

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温州市龙湾区吾悦广场一楼Z03耐克

温州, 浙江, 325024, CN

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REALLY浙江省宁波市鄞州区天童南路姜山万达广场NIKE SPORT-S

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浙江省宁波市鄞州区姜山镇天童南路2365号姜山万达1F

宁波, 浙江, 315000, CN

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REALLY浙江省温州市鹿城区瓯江路与杨府山路万象城JORDAN-L2

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浙江省温州市鹿城区瓯江路3999号滨江万象城L181+L251铺

温州, 浙江, 325002, CN

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REALLY浙江省湖州市吴兴区南街697号浙北大厦KICKS LOUNGE-L1

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浙江省湖州市吴兴区南街697号新浙北购物中心1楼耐克KL专柜

湖州, 浙江, 313000, CN

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REALLY浙江绍兴解放北路八佰伴NIKE SPORT-M

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浙江省绍兴市越城区府山街道解放北路199号八佰伴一楼耐克

绍兴, 浙江, 312000, CN

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REALLY浙江苍南银泰城NIKE SPORT-L

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苍南县灵溪镇玉苍路1088号银泰城1005

温州, 浙江, 325899, CN

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REALLY温州瑞安市万松东路银泰商业NIKE SPORT-M

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温州市瑞安市万松东路1588号新湖银泰城2楼

浙江, 浙江, 310000, CN

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SHUANGJIAN浙江建德严东关路建德太平洋NIKE SPORT-M

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建德严东关路盛德国际广场4栋建德太平洋购物中心3F

建德, 浙江, 310000, CN

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SHUANGJIAN浙江杭州丰潭路银泰商业KICKSLOUNGE-L2

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杭州市拱墅区萍水西街城西银泰百货负一楼KICKS LOUNGE专柜

杭州, 浙江, 310000, CN

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SHUANGJIAN浙江杭州丰潭路银泰商业NIKE SPORT-M

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浙江省杭州市丰潭路380号银泰百货4F

杭州, 浙江, 310011, CN

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SHUANGJIAN浙江杭州北大街银泰商业NIKESPORT-M

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杭州市临平区临平北大街132号银泰百货4楼耐克专柜

杭州, 浙江, 310000, CN

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SHUANGJIAN浙江杭州文一西路万达广场NIKE SPORT-M

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浙江省杭州市杭州市余杭区文一西路1888号万达广场1楼

杭州, 浙江, 311121, CN

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SHUANGJIAN浙江杭州杭州市萧山区金城路927号万象汇NIKE SPORT-L

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浙江省杭州市杭州市萧山区金城路927号万象汇4楼

杭州, 浙江, 311202, CN

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SHUANGJIAN浙江杭州浙江省杭州市杭州市景昙路银泰商业NIKE SPORT-M

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浙江省杭州市杭州市景昙路18-26号银泰百货5楼

杭州, 浙江, 310009, CN

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SHUANGJIAN浙江杭州莫干山路大悦城KICKS LOUNGE-L2

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杭州拱墅区莫干山路813号杭州大悦城1F

杭州, 浙江, 310005, CN

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SHUANGJIAN浙江桐乡振兴中路万象汇NIKE SPORT-L

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浙江桐乡振兴中路2号万象汇

杭州, 浙江, 310000, CN

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SHUANGJIAN浙江海宁工人路华联大厦NIKE SPORT-M

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海宁工人路58号华联大厦4F

海宁, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江余姚城东路五彩城NIKE SPORT-M

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浙江省宁波市余姚市凤山街道城东路888号五彩城一楼耐克

余姚, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江宁波鄞州印象城KICKS LOUNGE-L1

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浙江宁波鄞州区钱湖北路288号

宁波, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江安吉云鸿东路浙北大厦NIKE SPORT-M

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浙江省安吉县云鸿东路1号浙北购物中心楼NK

安吉, 浙江, 313399, CN

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TOPSPORTS浙江慈溪新城大道南路新城吾悦NIKE SPORT-M

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浙江省宁波市慈溪市新城大道南路吾悦广场一楼1042-1045耐克

慈溪, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江杭州东新路银泰商业NIKE SPORT-M

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浙江杭州市拱墅区石桥街道中大银泰城4楼耐克

杭州, 浙江, 310015, CN

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TOPSPORTS浙江杭州五常大道印象城NIKE RISE-750

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杭州市余杭区五常街道五常大道1号西溪印象城一期一楼

杭州, 浙江, 311100, CN

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TOPSPORTS浙江杭州余杭欧美金融城NIKE SPORT-M

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杭州市余杭区仓前街道景兴路9087号EFCLIVE欧美广场A座1楼耐克

杭州, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江杭州延安路嘉里中心NIKE SPORT-M

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浙江省拱墅区延安路385号嘉里中心4楼NK

杭州, 浙江, 310005, CN

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TOPSPORTS浙江杭州钱塘永旺梦乐城NIKE SPORT-M

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浙江杭州钱塘区青六中路和与义南公路交叉口

杭州, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江海宁海昌南路银泰商业NIKE SPORT-M

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浙江省海宁市海州街道海昌南路363号银泰百货四楼SP

海宁, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江温州温瑞大道万象城NIKE RISE-750

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温州瓯海区南白象街道瓯越大道1999号华润万象城

温州, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江湖州吴兴区南街浙北大厦NIKE SPORT-L

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浙江省湖州南街659-697号号浙北大厦五楼耐克专柜

湖州, 浙江, 313099, CN

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TOPSPORTS浙江湖州吴兴南街银泰商业BEACON-L2-M(750)

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浙江省湖州市吴兴区爱山银泰城一楼耐克

湖州, 浙江, 313000, CN

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TOPSPORTS浙江衢州白云中大道路新城吾悦NIKE SPORT-M

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衢州市白云大道吾悦广场1楼

衢州, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江长兴忻湖路与画溪大道交叉口万达广场NIKE SPORT-M

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浙江省湖州市长兴县忻湖路万达广场一楼耐克专柜

长兴, 浙江, 310000, CN

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TOPSPORTS浙江长兴金陵北路与龙山大道交界处浙北大厦NIKE SPORT-M

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浙江省湖州市长兴县金陵北路258号浙北大厦购物广场3楼NK

长兴, 浙江, 313199, CN

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宁波海曙天街NK-M

宁波海曙天街NK-M

宁波市海曙区环城西路南段858号海曙龙湖天街1F

宁波, 浙江, 310000, CN

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杭州之江西投银泰城Nike Sport L

杭州之江西投银泰城Nike Sport L

浙江省杭州市西湖区枫桦西路9号西投银泰城1层耐克专柜

杭州, 浙江, 321000, CN

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杭州余杭迎宾路余之城SP

杭州余杭迎宾路余之城SP

杭州市临平区迎宾路501号2楼NK

杭州, 浙江, 310000, CN

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杭州富阳孙权路大润发SP

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杭州市富阳区孙权路209号大润发超市1楼耐克

杭州, 浙江, 310000, CN

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杭州西湖双龙街西溪银泰城BEC

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浙江省杭州市西湖区双龙街588号2楼耐克

杭州, 浙江, 310000, CN

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杭州西湖双龙街西溪银泰城KL

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杭州市西湖区文一西路588号西溪银泰城一楼NKL

杭州, 浙江, 310000, CN

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杭州西湖珊瑚沙之江银泰NK KL

杭州西湖珊瑚沙之江银泰NK KL

杭州市转塘街道珊瑚沙路49号之江银泰百货一楼耐克专柜

杭州市, 浙江, 310012, CN

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江苏省张家港市张家港曼巴特BEACON-L2 EXTENDED

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苏州张家港市河西路88号曼巴特购物中心5楼耐克

苏州, 浙江, 215699, CN

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浙江宁波中山东路和大河巷交界口K11NON-KEY_NIKE SPORT-M

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宁波市鄞州区杨柳街150号The Park by K11 Select商场B1

宁波, 浙江, 310000, CN

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浙江省东阳市东阳第一百货KL2

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浙江省金华市东阳市人民东路106号第一百货1层耐克360

东阳, 浙江, 321000, CN

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浙江省东阳市东阳第一百货NS-M

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浙江省金华市东阳市人民东路106号第一百货4层耐克专柜

金华, 浙江, 322100, CN

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浙江省东阳市浙江省金华东阳兴平西路东阳银泰NIKE SPORT-M

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浙江省东阳市兴平西路银泰城1楼耐克店铺

东阳, 浙江, 322103, CN

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浙江省丽水市丽水万地广场Nike KL-2

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浙江省丽水市莲都区花园路38号万地广场1层耐克360

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浙江省义乌市义乌宾王商贸区耐克二店SP-SIS

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浙江省金华市义乌市商贸区四街7-9号耐克专卖店

金华, 浙江, 322099, CN

Chiusura imminente • Chiude alle 22:30
浙江省义乌市义乌新城吾悦广场KL

浙江省义乌市义乌新城吾悦广场KL

浙江省金华市义乌市江东街道江东东路2号新城吾悦广场1层耐克360

义乌, 浙江, 322000, CN

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浙江省义乌市宝胜义乌之心Beacon 750

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浙江省金华市义乌市工人西路9号义乌之心1层耐克专柜

义乌, 浙江, 322099, CN

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浙江省义乌市滔搏金华义乌新科路万达广场 NK BEACON L2 EXT

浙江省义乌市滔搏金华义乌新科路万达广场 NK BEACON L2 EXT

浙江省义乌市新科路9号万达广场2楼滔搏运动城耐克

义乌, 浙江, 322015, CN

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浙江省义乌市滔搏金华义乌福田路新光汇BEACON-L2 EXTENDED

浙江省义乌市滔搏金华义乌福田路新光汇BEACON-L2 EXTENDED

义乌义乌市福田路6号新光汇3F

义乌, 浙江, 310000, CN

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浙江省义乌市绿地朝阳门NIKE SPORT-M

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浙江省金华市义乌市稠城街道簧园路116号绿地朝阳门1层NK专柜1-075-076

义乌, 浙江, 322099, CN

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浙江省乐清市滔搏温州乐清宴海西路正大广场NIKE SPORT M

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浙江省乐清市宴海西路777号乐清正大广场一楼L1029a耐克店

乐清, 浙江, 310000, CN

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浙江省乐清市锐力温州乐清伯乐东路银泰百货BEACON EXTENDED

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浙江省温州乐清市乐成镇伯乐东路668号银泰百货4楼

乐清, 浙江, 325600, CN

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浙江省余姚市滔搏宁波余姚四明西路万达广场Beacon L2 Ext

浙江省余姚市滔搏宁波余姚四明西路万达广场Beacon L2 Ext

浙江省余姚市四明西路855号万达1楼1012-1013号耐克BEC专柜

余姚, 浙江, 315402, CN

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浙江省台州市宝胜黄岩吾悦广场KL L2

浙江省台州市宝胜黄岩吾悦广场KL L2

浙江省台州市黄岩区大桥路1号吾悦耐克360

台州, 浙江, 318020, CN

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浙江省台州市椒江宝龙城 SPORTS L

浙江省台州市椒江宝龙城 SPORTS L

浙江省台州市椒江区黄海公路5号宝龙城一层029

台州, 浙江, 318013, CN

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浙江省台州市青悦城 SPORT-L

浙江省台州市青悦城 SPORT-L

浙江省台州市椒江区青悦城一层128号

台州, 浙江, 318013, CN

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浙江省嘉兴市滔搏嘉兴南湖中山东路旭辉广场NIKE SPORT-S

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浙江省嘉兴市南湖区建设街道中山东路666号商01室1F-028、1F-029、1

嘉兴, 浙江, 310000, CN

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浙江省嘉兴市滔搏嘉兴南湖广益路万达广场BEACON EXT

浙江省嘉兴市滔搏嘉兴南湖广益路万达广场BEACON EXT

嘉兴市南湖区广益路1108号万达广场1楼百1F03号 耐克商铺

嘉兴, 浙江, 314051, CN

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浙江省嘉善市滔搏嘉兴嘉善嘉善大道太平洋百货NIKE SPORT-S

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浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道601号万联城西区三楼耐克专柜

嘉善, 浙江, 310000, CN

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浙江省宁波市宁波万象城NK

浙江省宁波市宁波万象城NK

宁波市江北区清河路265号万象城1F

宁波, 浙江, 315020, CN

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浙江省宁波市宁波江东世纪东方贸1.0

浙江省宁波市宁波江东世纪东方贸1.0

宁波市鄞州区中山东路1083号世纪东方1F

宁波, 浙江, 310000, CN

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浙江省宁波市宁波江北万达广场NK SP-SIS

浙江省宁波市宁波江北万达广场NK SP-SIS

宁波江北区江北大道188号万达广场2F

宁波, 浙江, 310000, CN

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浙江省宁波市宁波高桥(海曙) 印象城NS

浙江省宁波市宁波高桥(海曙) 印象城NS

浙江省宁波市海曙区中山西路3666号海曙印象城1F

宁波, 浙江, 315010, CN

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浙江省宁波市滔搏宁波鄞州海晏北路阪急百货BEACON-L2 EXT

浙江省宁波市滔搏宁波鄞州海晏北路阪急百货BEACON-L2 EXT

宁波市鄞州区东部新城海晏北路189号阪急百货4楼耐克店

宁波, 浙江, 315104, CN

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浙江省宁波市百丽宁波新城吾悦广场DSP

浙江省宁波市百丽宁波新城吾悦广场DSP

宁波镇海区永茂西路999号吾悦广场2F

宁波, 浙江, 310000, CN

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浙江省宁波市锐力宁波中山东路第二百货DSP

浙江省宁波市锐力宁波中山东路第二百货DSP

浙江省宁波市海曙区中山东路220号第二百货二楼耐克

宁波, 浙江, 315099, CN

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浙江省宁波市锐力宁波市北仑区银泰城NK店

浙江省宁波市锐力宁波市北仑区银泰城NK店

宁波北仑区中河路399号北仑银泰城二期2F

宁波, 浙江, 310000, CN

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浙江省宁波市锐力浙江宁波市海曙区中山东路天一银泰KICKS LOUNGE-L2

浙江省宁波市锐力浙江宁波市海曙区中山东路天一银泰KICKS LOUNGE-L2

浙江省宁波市海曙区中山东路188号天一银泰4F

宁波, 浙江, 315000, CN

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浙江省宁波市锐力浙江宁波市海曙区中山东路天一银泰NIKE SPORT-M

浙江省宁波市锐力浙江宁波市海曙区中山东路天一银泰NIKE SPORT-M

浙江省宁波市海曙区中山东路188号天一银泰四楼

宁波, 浙江, 315000, CN

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浙江省宁波市锐力清河路万象城JORDAN-L2

浙江省宁波市锐力清河路万象城JORDAN-L2

宁波市江北区清河路265号万象城1F

宁波, 浙江, 315020, CN

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浙江省宁波市锐力鄞州区万达广场BEACON750

浙江省宁波市锐力鄞州区万达广场BEACON750

宁波鄞州区四明中路999号鄞州万达广场1F

宁波, 浙江, 315100, CN

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浙江省宁波市锐力鄞州区天童南路环球银泰城NIKE SPORT-L

浙江省宁波市锐力鄞州区天童南路环球银泰城NIKE SPORT-L

宁波市鄞州区天童南路1008号环球银泰城1F

宁波, 浙江, 315191, CN

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浙江省宁波市锐力鄞州区钱湖北路万象汇BEACON750

浙江省宁波市锐力鄞州区钱湖北路万象汇BEACON750

宁波鄞州区钱湖北路267号宁波万象汇1F

宁波, 浙江, 315199, CN

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浙江省平阳市锐力平阳鳌江车站大道平阳万达广场SPORT-S

浙江省平阳市锐力平阳鳌江车站大道平阳万达广场SPORT-S

浙江省温州市平阳县鳌江镇车站大道88号万达广场2楼

温州, 浙江, 325403, CN

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浙江省平阳市锐力温州平阳鳌江车站大道平阳银泰城NIKE SPORT M

浙江省平阳市锐力温州平阳鳌江车站大道平阳银泰城NIKE SPORT M

浙江省温州市平阳县鳌江镇车站大道1188号银泰城1楼

温州, 浙江, 325401, CN

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浙江省杭州市下沙龙湖KL1

浙江省杭州市下沙龙湖KL1

浙江省杭州市钱塘区金沙大道560号龙湖天街购物中心1层NK KL

杭州, 浙江, 310018, CN

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浙江省杭州市双键拱墅区城西银泰KL-L1

浙江省杭州市双键拱墅区城西银泰KL-L1

浙江省杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城1F

杭州, 浙江, 310011, CN

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浙江省杭州市双键杭州余杭万达KL2

浙江省杭州市双键杭州余杭万达KL2

杭州余杭区文一西路1888号万达广场1F

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市双键杭州来福士KL2

浙江省杭州市双键杭州来福士KL2

杭州上城区新业路228号杭州来福士2F

杭州, 浙江, 210020, CN

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浙江省杭州市双键杭州萧山万象汇KICKS-LOUNGEL2

浙江省杭州市双键杭州萧山万象汇KICKS-LOUNGEL2

杭州市萧山区万象汇2楼L253号耐克KICKS LOUNGE专柜

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市双键杭州萧山印象城NIKE SPORT-M

浙江省杭州市双键杭州萧山印象城NIKE SPORT-M

浙江省杭州市萧山区金鸡路和飞虹路交叉口奥体印象城B1

杭州, 浙江, 311215, CN

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浙江省杭州市双键杭州银泰KICKS LOUNGE-L2

浙江省杭州市双键杭州银泰KICKS LOUNGE-L2

杭州拱墅区延安路530号杭州银泰7F

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市双键萧山市心广场Beacon L2 Extended

浙江省杭州市双键萧山市心广场Beacon L2 Extended

浙江省杭州市萧山心广场A座1012号

杭州, 浙江, 311202, CN

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浙江省杭州市宝胜杭州下沙龙湖BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市宝胜杭州下沙龙湖BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市钱塘区金沙大道560号龙湖天街购物中心4层耐克

杭州, 浙江, 310018, CN

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浙江省杭州市富阳新桥新路富阳万达广场SPORT-M

浙江省杭州市富阳新桥新路富阳万达广场SPORT-M

浙江杭州市富阳区新桥新路60号富阳万达广场1楼1065B、1066、1067号

杭州, 浙江, 311402, CN

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浙江省杭州市庆春银泰百货KL-L2

浙江省杭州市庆春银泰百货KL-L2

杭州市庆春银泰百货5楼耐克KICKS LOUNGE专柜

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市杭州大悦城

浙江省杭州市杭州大悦城

杭州市拱墅区祥符街道隐秀路1号大悦城3楼

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市杭州大悦城BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市杭州大悦城BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市拱墅区莫干山路813号大悦城5F

杭州, 浙江, 310005, CN

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浙江省杭州市杭州奥体印象城KL

浙江省杭州市杭州奥体印象城KL

杭州市萧山区飞虹路与金鸡路交叉口奥体印象城一楼耐克33-34号

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市杭州萧山万象汇JORDAN ONLY-L2

浙江省杭州市杭州萧山万象汇JORDAN ONLY-L2

浙江省杭州市杭州市萧山区金城路927号万象汇1楼

杭州, 浙江, 311202, CN

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浙江省杭州市杭州萧山银隆二期HOOP DREAMS-L2

浙江省杭州市杭州萧山银隆二期HOOP DREAMS-L2

浙江省杭州市萧山区市心中路288号银隆百货二期4F

杭州, 浙江, 311202, CN

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浙江省杭州市杭州西溪阿里巴巴广场KL

浙江省杭州市杭州西溪阿里巴巴广场KL

浙江省杭州市余杭区文一西路969号阿里巴巴西溪园区亲橙里购物中心1层耐克360专

杭州, 浙江, 310012, CN

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浙江省杭州市杭州西溪龙湖天街KL-L2

浙江省杭州市杭州西溪龙湖天街KL-L2

杭州西湖区余杭塘路1001号西溪龙湖天街1F

杭州, 浙江, 310061, CN

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浙江省杭州市杭州西溪龙湖天街NIKE SPORT-M

浙江省杭州市杭州西溪龙湖天街NIKE SPORT-M

杭州西湖区余杭塘路1001号西溪龙湖天街4F

杭州, 浙江, 310061, CN

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浙江省杭州市浙江双键杭州市桐庐银泰城nike sport-M

浙江省杭州市浙江双键杭州市桐庐银泰城nike sport-M

杭州市桐庐县城南街道环城南路555号桐庐银泰商业1F

桐庐, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市浙江杭州市上城区延安路西湖银泰百货KL-L2

浙江省杭州市浙江杭州市上城区延安路西湖银泰百货KL-L2

浙江省杭州市上城区延安路98号银泰西湖店负一楼

杭州, 浙江, 310006, CN

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浙江省杭州市浙江省杭州江干区新塘路七堡花园城购物中心NIKE SPORTS-S

浙江省杭州市浙江省杭州江干区新塘路七堡花园城购物中心NIKE SPORTS-S

杭州彭埠街道九和路583号七堡花园城1楼耐克专柜

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市浙江省杭州萧山区通惠路金帝银泰城NIKE SPORTS-M

浙江省杭州市浙江省杭州萧山区通惠路金帝银泰城NIKE SPORTS-M

杭州萧山区通惠路与南秀路交叉口萧山新塘银泰百货4F

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市浙江省萧山市大江东龙湖天街NIKESPORT-M

浙江省杭州市浙江省萧山市大江东龙湖天街NIKESPORT-M

杭州市钱塘区大江东龙湖天街1楼耐克专柜

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市淳安县千岛湖银泰Nike sport-S

浙江省杭州市淳安县千岛湖银泰Nike sport-S

杭州杭州淳安千岛湖银泰城（广场店）4F

淳安, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市滔搏杭州上城延安路湖滨银泰二期C区KL L1

浙江省杭州市滔搏杭州上城延安路湖滨银泰二期C区KL L1

杭州上城延安路湖滨银泰二期C区KL-L1

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市滔搏杭州下城延安路武林银泰ABEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市滔搏杭州下城延安路武林银泰ABEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市滨江区江汉路1515号滨江龙湖天街4楼NK

杭州, 浙江, 310005, CN

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浙江省杭州市滔搏杭州下城延安路武林银泰ABEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市滔搏杭州下城延安路武林银泰ABEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市滨江区江汉路1515号滨江龙湖天街4楼NK

杭州, 浙江, 310052, CN

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浙江省杭州市滔搏杭州临安白湖畈醉花路宝龙广场Beacon 350

浙江省杭州市滔搏杭州临安白湖畈醉花路宝龙广场Beacon 350

杭州市临安区农林大路899号宝龙广场一楼耐克专柜

杭州, 浙江, 311300, CN

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浙江省杭州市滔搏杭州市延安路西湖银泰城BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市滔搏杭州市延安路西湖银泰城BEACON-L2 EXTENDED

杭州市上城区延安南路98号西湖银泰负一楼耐克

杭州, 浙江, 310002, CN

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浙江省杭州市滔搏杭州江干东宁路华润万象汇 BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市滔搏杭州江干东宁路华润万象汇 BEACON-L2 EXTENDED

杭州上城区和兴路129号华润万象汇1F

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市滔搏杭州滨江江汉路龙湖天街KL-L1

浙江省杭州市滔搏杭州滨江江汉路龙湖天街KL-L1

浙江省杭州市滨江区长河街道滨江龙湖天街一楼09号

杭州, 浙江, 310052, CN

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浙江省杭州市百丽富阳春秋北路富阳银泰BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市百丽富阳春秋北路富阳银泰BEACON-L2 EXTENDED

杭州市富阳区春秋北路271-1号5楼耐克

杭州, 浙江, 311499, CN

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浙江省杭州市百丽杭州延安路武林银泰BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市百丽杭州延安路武林银泰BEACON-L2 EXTENDED

浙江省杭州市下城去延安路武林银泰C馆5楼NK

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市百丽杭州转塘世纪联华NK

浙江省杭州市百丽杭州转塘世纪联华NK

杭州西湖区218号世纪联华（江口大厦店）1F

杭州, 浙江, 310000, CN

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浙江省杭州市远洋乐堤港KL2

浙江省杭州市远洋乐堤港KL2

浙江省杭州市拱墅区小河街道丽水路58号乐堤港1层耐克休闲专柜

杭州, 浙江, 310005, CN

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浙江省杭州市锐力下城区延安路武林银泰C馆KL-L1

浙江省杭州市锐力下城区延安路武林银泰C馆KL-L1

杭州拱墅区延安路530号武林银泰1F

杭州, 浙江, 310006, CN

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浙江省杭州市锐力杭州大厦C馆 Beacon L2-750

浙江省杭州市锐力杭州大厦C馆 Beacon L2-750

杭州拱墅区1号杭州大厦5F

杭州, 浙江, 310003, CN

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浙江省永嘉市温州永嘉置诚广场SP-SIS

浙江省永嘉市温州永嘉置诚广场SP-SIS

温州市永嘉县瓯北镇双塔路1669号置城广场购物中心3层耐克专柜

永嘉, 浙江, 325105, CN

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浙江省温州市温州五马街金三益KL

浙江省温州市温州五马街金三益KL

浙江省温州市鹿城区五马街25号金三益商场2楼

温州, 浙江, 325099, CN

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浙江省温州市滔搏温州鹿城荷花路银泰百货NK

浙江省温州市滔搏温州鹿城荷花路银泰百货NK

浙江省温州市鹿城区银泰百货7楼耐克

温州, 浙江, 325099, CN

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浙江省温州市百丽温州温瑞大道万象城BEACON-L2 EXTENDED

浙江省温州市百丽温州温瑞大道万象城BEACON-L2 EXTENDED

浙江省温州市瓯海区万象城一楼L149耐克专柜

温州, 浙江, 325015, CN

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浙江省温州市锐力温州五马街中百商场BEACON-L2-L(1200)

浙江省温州市锐力温州五马街中百商场BEACON-L2-L(1200)

温州鹿城区五马街37号五马街中百商场1F

温州, 浙江, 325000, CN

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浙江省温州市锐力温州公园路DSP

浙江省温州市锐力温州公园路DSP

浙江省温州市鹿城区公园路181号

温州, 浙江, 325099, CN

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浙江省温州市锐力温州大南路世贸广场JORDAN-L2

浙江省温州市锐力温州大南路世贸广场JORDAN-L2

温州市鹿城区大南路世贸中心1楼

温州, 浙江, 325088, CN

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浙江省温州市锐力温州解放南路银泰百货KL-L2

浙江省温州市锐力温州解放南路银泰百货KL-L2

温州市鹿城区大南路99号银泰百货A馆6楼

浙江, 浙江, 310000, CN

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浙江省温州市锐力鹿城区世纪广场中央绿轴印象城MEGA NIKE SPORT-L

浙江省温州市锐力鹿城区世纪广场中央绿轴印象城MEGA NIKE SPORT-L

温州市鹿城区府东路333号 温州印象城MEGA D29-L1-27C一楼

温州, 浙江, 325088, CN

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浙江省湖州市滔搏湖州吴兴太湖路吾悦广场NIKE SPORT-S

浙江省湖州市滔搏湖州吴兴太湖路吾悦广场NIKE SPORT-S

浙江省湖州市吴兴区太湖路吾悦广场一楼耐克专柜

湖州, 浙江, 310000, CN

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浙江省湖州市锐力湖州市红旗路南街口浙北大厦KL-L2

浙江省湖州市锐力湖州市红旗路南街口浙北大厦KL-L2

浙江省湖州市吴兴区南街659-697号浙北大厦5F

湖州, 浙江, 313008, CN

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浙江省瑞安市瑞祥大道吾悦广场KL L2

浙江省瑞安市瑞祥大道吾悦广场KL L2

浙江省温州市瑞安市瑞祥大道1158号吾悦广场1楼

温州, 浙江, 325200, CN

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浙江省绍兴市上虞万达广场NIKE-S

浙江省绍兴市上虞万达广场NIKE-S

绍兴市上虞区称山北路399号万达广场1楼耐克专柜

绍兴, 浙江, 312365, CN

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浙江省绍兴市绍兴银泰城BEACON-L2 EXTENDED

浙江省绍兴市绍兴银泰城BEACON-L2 EXTENDED

浙江省绍兴市越城区解放南路777号银泰城3层耐克专柜

绍兴, 浙江, 312000, CN

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浙江省绍兴市银泰城 NIKE RISE-750

浙江省绍兴市银泰城 NIKE RISE-750

绍兴市越城区解放南路777号银泰城1F耐克

绍兴, 浙江, 312099, CN

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浙江省绍兴市银泰城Jordan L2

浙江省绍兴市银泰城Jordan L2

浙江省绍兴市越城区解放南路777号银泰城1层耐克乔丹专柜

绍兴, 浙江, 321000, CN

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浙江省舟山市浙江舟山市定海区海宇道新城凯虹广场NIKE SPORT-M

浙江省舟山市浙江舟山市定海区海宇道新城凯虹广场NIKE SPORT-M

浙江省舟山市定海区临城街道海宇道111号舟山新城凯虹广场1F

舟山, 浙江, 316021, CN

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浙江省苍南市锐力温州苍南银泰城KL L3

浙江省苍南市锐力温州苍南银泰城KL L3

温州市苍南县灵溪镇苍南银泰城1088号

温州, 浙江, 325899, CN

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浙江省衢州市宝原衢州万达广场KL店

浙江省衢州市宝原衢州万达广场KL店

浙江省衢州市柯城区荷花中路555号万达广场1层耐克360

衢州, 浙江, 324002, CN

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浙江省衢州市衢州东方商厦

浙江省衢州市衢州东方商厦

浙江省衢州市柯城区上街96号东方商厦1层耐克360专柜

衢州, 浙江, 324000, CN

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浙江省衢州市衢州东方商厦BEACON 350

浙江省衢州市衢州东方商厦BEACON 350

浙江省衢州市柯城区劳动路1号东方商厦3楼耐克专柜

衢州市, 浙江, 324000, CN

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浙江省衢州市衢江区东方广场NIKE SPORT-M

浙江省衢州市衢江区东方广场NIKE SPORT-M

浙江省衢州市衢江区信安大道398号东方广场1楼耐克

衢州, 浙江, 324022, CN

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浙江省金华市宝原金华一百耐克店BEACON-L2 EXTENDED

浙江省金华市宝原金华一百耐克店BEACON-L2 EXTENDED

浙江省金华市婺城区西市街158号第一百货6层耐克

金华, 浙江, 321000, CN

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浙江省金华市宝胜金华银泰城BEACON750

浙江省金华市宝胜金华银泰城BEACON750

浙江省金华市婺城区解放东路168号银泰天地购物中心B馆1层耐克专柜

金华, 浙江, 321099, CN

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浙江省金华市永盛购物广场 KL-1

浙江省金华市永盛购物广场 KL-1

浙江省金华市婺城区新华街67号永盛购物中心1层耐克KL

金华, 浙江, 321099, CN

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浙江省金华市金华万达广场

浙江省金华市金华万达广场

浙江省金华市金东区李渔东路300号万达广场1层耐克360

金华, 浙江, 321013, CN

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浙江省长兴市百丽湖州长兴中百一店NK

浙江省长兴市百丽湖州长兴中百一店NK

长兴长兴县解放东路325号长兴县第一百货商店4F

长兴, 浙江, 310000, CN

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浙江省长兴市锐力解放西路八佰伴KL-L2

浙江省长兴市锐力解放西路八佰伴KL-L2

湖州市长兴县稚城街道解放西路2号长兴八佰伴1F

长兴, 浙江, 313199, CN

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浙江省长兴市锐力长兴八佰伴BEACON EXT

浙江省长兴市锐力长兴八佰伴BEACON EXT

浙江省湖州市长兴县解放西路2号长兴八佰伴5楼

湖州, 浙江, 313100, CN

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浙江省长兴市长兴利时广场 SP-SIS (DSP/SFD)

浙江省长兴市长兴利时广场 SP-SIS (DSP/SFD)

长兴长兴县中央大道与长州路交叉口利时广场2F

长兴, 浙江, 310000, CN

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浙江绍兴国商BEACON-L2 EXTENDED

浙江绍兴国商BEACON-L2 EXTENDED

浙江省绍兴市越城区解放北路449号国商大厦5层耐克

绍兴, 浙江, 312000, CN

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浙江衢州浙江省衢州市衢江区信安大道衢州银泰城NIKE SPORT-L

浙江衢州浙江省衢州市衢江区信安大道衢州银泰城NIKE SPORT-L

浙江省衢州市衢江区信安大道与樟潭大街交叉口银泰城1层耐克专柜

衢州, 浙江, 321000, CN

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湖北省鄂州市锐力鄂州新亚太广场BEACON-L2 EXTENDED

湖北省鄂州市锐力鄂州新亚太广场BEACON-L2 EXTENDED

湖北省鄂州市鄂城区新亚太国际广场一楼耐克

鄂州, 浙江, 436000, CN

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湖州长兴金陵中路九汇城SP

湖州长兴金陵中路九汇城SP

浙江省湖州市长兴县金陵中路九汇城2楼耐克专柜

湖州, 浙江, 313000, CN

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滔搏浙江宁波鄞州银泰百货NIKE SPORT-L

滔搏浙江宁波鄞州银泰百货NIKE SPORT-L

浙江省宁波市鄞州区四明中路999号银泰百货鄞州店5楼耐克专柜

宁波, 浙江, 315199, CN

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滔搏浙江杭州延安路湖滨银泰in77 WOF

滔搏浙江杭州延安路湖滨银泰in77 WOF

浙江省杭州市上城区平海路106号地上一层至三层（杭州湖滨银泰in77 B区）JO

杭州, 浙江, 310000, CN

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滔搏浙江杭州拱墅沈半路宝龙城市广场NIKE SPORT-M

滔搏浙江杭州拱墅沈半路宝龙城市广场NIKE SPORT-M

浙江省杭州市拱墅区沈半路与桃源街交叉口宝龙广场

杭州, 浙江, 310000, CN

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绍兴国金大悦城NK KL

绍兴国金大悦城NK KL

绍兴市越城区东街57号国金大悦城一楼NK KL专柜

绍兴, 浙江, 312000, CN

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耐克宁波天一广场体验店

耐克宁波天一广场体验店

浙江省宁波海曙区碶闸街155号天一广场NIKE体验店

宁波, 浙江, 315000, CN

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耐克杭州宝龙购物中心体验店

耐克杭州宝龙购物中心体验店

浙江省杭州市滨江区滨盛路3867号

杭州, 浙江, 310051, CN

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耐克杭州湖滨银泰BEACON 1200店

耐克杭州湖滨银泰BEACON 1200店

浙江省杭州市杭州市上城区湖滨路13号湖滨银泰A区1-2F

杭州, 浙江, 310000, CN

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耐克杭州金沙印象城体验店

耐克杭州金沙印象城体验店

浙江省杭州市江干区金沙大道97号金沙印象城1-2楼NIKE体验店

杭州, 浙江, 310002, CN

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耐克温州中百商场体验店

耐克温州中百商场体验店

温州市鹿城区五马街33-37号

温州, 浙江, 325099, CN

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锐力宁波慈溪影清路云泰新河坊RISE

锐力宁波慈溪影清路云泰新河坊RISE

浙江省慈溪市白沙路街道新河坊14号楼#1+2F

慈溪, 浙江, 315302, CN

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锐力杭州庆春路西湖时代衣之家NK

锐力杭州庆春路西湖时代衣之家NK

浙江杭州上城区上城区庆春路229号西湖时代广场

浙江, 浙江, 310000, CN

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锐力温州苍南玉苍路灵溪银泰城KL-L2

锐力温州苍南玉苍路灵溪银泰城KL-L2

温州市苍南县灵溪镇苍南银泰城1088号

苍南, 浙江, 325899, CN

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