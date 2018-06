PG 1 Giocare come Paul George significa sentirsi a casa in campo e sempre a proprio

agio, in qualsiasi posizione o situazione. La PG 1 è pensata per soddisfare queste

esigenze, offrendo ammortizzazione reattiva, stabilità sicura e una calzata morbida

dal massimo comfort per dominare il parquet, in attacco come in difesa.