Muoviti di più

Quasi tutte le persone con cui lavoro, dagli atleti di tutti i giorni ai professionisti, hanno qualche problema a glutei e anche, dovuto al tempo eccessivo trascorso in posizione seduta. Pensa a come il nostro corpo è stato progettato e al modo in cui lo abbiamo utilizzato per migliaia di anni: muovendoci tutto il giorno per procurare cibo. Oggi, invece, passiamo seduti più tempo del dovuto. Inutile aggiungere quanto questo possa essere causa di problemi al nostro corpo.



La cosa migliore da fare per compensare il tempo trascorso da seduti è aumentare la mobilità nelle aree interessate per mantenerle flessibili. Ogni sera, dedica 20 minuti a questa routine di stretching.