Tutti i nuovi arrivi

Acquista

Look proiettati nel futuro

Nike Teens
Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 3 min

Con intramontabili tonalità nere, bianche e neutre, e dettagli fluo e metallizzati che regalano un tocco di tendenza, questo look guarda al futuro con uno stile raffinato, ma casual. Se sei sempre in movimento o desideri donare nuova energia agli outfit di tutti giorni, scegli silhouette essenziali ma funzionali, perfette per ogni occasione.

Nike Teens: look a prova di futuro

Lascia il segno

Inizia a creare il look: scegli capi funzionali. Muoviti con disinvoltura con i leggings Nike Pro e la canotta Dri-FIT, e opta per tonalità neutre e scure con dettagli fluo, per uno stile raffinato.

Adattalo alle situazioni: rendi il tuo look pratico aggiungendo strati, come lo smanicato Nike Sportswear Therma-FIT, per non rinunciare mai al comfort, ovunque vai.

✅ Aggiungi il tocco finale: completa il look con dettagli metallizzati, come gioielli, manicure e accessori per capelli, che donano la giusta lucentezza.

Modelli per un look sempre iconico ❤️ ✨

Modelli per un look sempre iconico ❤️ ✨

1/7
Nike Teens: look a prova di futuro
2/7
Nike Teens: look a prova di futuro
3/7
Nike Teens: look a prova di futuro
4/7
Nike Teens: look a prova di futuro
5/7
Nike Teens: look a prova di futuro
6/7
Nike Teens: look a prova di futuro
7/7
Nike Teens: look a prova di futuro
1/7
Nike Teens: look a prova di futuro
2/7
Nike Teens: look a prova di futuro
3/7
Nike Teens: look a prova di futuro
4/7
Nike Teens: look a prova di futuro
5/7
Nike Teens: look a prova di futuro
6/7
Nike Teens: look a prova di futuro
7/7
Nike Teens: look a prova di futuro
1/7
Nike Teens: look a prova di futuro
2/7
Nike Teens: look a prova di futuro
3/7
Nike Teens: look a prova di futuro
4/7
Nike Teens: look a prova di futuro
5/7
Nike Teens: look a prova di futuro
6/7
Nike Teens: look a prova di futuro
7/7
Nike Teens: look a prova di futuro
Nike Teens: look a prova di futuro

"Mi piace sentirmi avvolta da pantaloni che seguono i miei movimenti mentre ballo. Sono comodi, ma anche cool."

Fleur

Ballerina

Nike Teens: look a prova di futuro

Moda ad alta funzionalità

Crea look che si adattano al tuo stile dinamico. Ruba la scena con i pantaloni in tessuto e la giacca Nike Sportswear, e aggiungi un fascino unico al tuo outfit, per sentirti a tuo agio in ogni situazione.

Acquista il look

Data di pubblicazione originale: 15 luglio 2025