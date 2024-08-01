B-Girl India: lettera a me stessa nel futuro

Lettera a me stessa nel futuro
Episodio 1: B-Girl India
Ciao India del futuro! 🫶
Come stai?
Ho così tante cose da chiederti ma non so da dove cominciare.
Parto dalla più importante: com'è stato rappresentare l'Olanda? Hai apprezzato ogni istante di quel momento?
Stai viaggiando tanto come hai sempre desiderato? Forse mentre stai leggendo ti trovi in qualche posto fantastico per via di una gara di breakdance...
Ovunque tu sia e qualunque sia la motivazione, una cosa è certa: la tua famiglia e i tuoi amici saranno sempre nella stanza accanto (o pronti a sentirti sui DM di Instagram).
La breakdance è la tua passione, ma esiste anche altro nella vita. E questa cosa mi piace. Per te è una priorità esserci per te stessa e le persone che ami. Non lasciare che questa cosa cambi.
So che a volte le cose si fanno complicate: il lavoro che si accumula, gli allenamenti sempre più frequenti e la sensazione di sopraffazione dopo una sconfitta. Non è affatto facile sopportare tutto questo.
Quindi, se adesso hai bisogno di sentirtelo dire: continua così!
Hai già superato tanti ostacoli, traendo un insegnamento da ognuno di essi. Ogni sconfitta ti rende una breaker migliore perché lasci che la tristezza ti attraversi, e infine riparti con più grinta di prima.
So che a volte le cose si fanno complicate: il lavoro che si accumula, gli allenamenti sempre più frequenti e la sensazione di sopraffazione dopo una sconfitta. Non è affatto facile sopportare tutto questo.
Quindi, se adesso hai bisogno di sentirtelo dire: continua così!
Hai già superato tanti ostacoli, traendo un insegnamento da ognuno di essi. Ogni sconfitta ti rende una breaker migliore perché lasci che la tristezza ti attraversi, e infine riparti con più grinta di prima.
Non perdere mai di vista ciò in cui credi, sai che vincere non significa solo raggiungere la vetta. Certamente devi puntare a un grande obiettivo, ma devi anche celebrare ogni passo, piccolo o grande che sia. Continua a divertirti mentre cerchi di comprendere ogni situazione, non smettere mai, perché è questo che ti rende felice sopra ogni cosa. ❤️
Punta alla vittoria ma senza rivalità. È questo il segreto per vincere sempre.
Non vedo l'ora di vedere cosa ti riserva il futuro.
La tua versione più giovane,
B-Girl India x