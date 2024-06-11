Lettera alla me più vecchia: storia di un'adolescente

Lettera al mio io del futuro
Episodio 1: Issey Kyson
Ciao Issey del futuro!
Come andiamo? Si corre ancora?
Meglio leggere questa lettera dopo le 10 del mattino (perché suppongo dormirai ancora fino a quell'orario). Spero che ti stia preparando per una giornata ricca di cose che ami: running, scienze, bagni caldi e momenti in famiglia.
Non vedo l'ora di scoprire se il nostro programma di educazione fisica è davvero cambiato. Adesso alle ragazze viene insegnata l'importanza della pubertà nello sport? Riusciamo ad accompagnarle nel loro percorso, ispirandole a non smettere mai di muoversi, così come Lina e Laviai Nielsen hanno fatto con me?
Essere indulgenti con sé stessi è importante. Cerco sempre di dimostrare ai miei coetanei che sbagliare è normale, ma a volte io stessa dimentico questo principio.
A volte mi sento stressata e sopraffatta dalla scuola, dagli allenamenti o da tutte quelle cose che sembrano accumularsi, e me la prendo con me stessa quando non dovrei. Spero che più in là capirò che ognuno di noi ha i propri tempi. Che, a prescindere dagli ostacoli che affronterò (in pista e nella vita di tutti i giorni), alla fine riuscirò a raggiungere il mio obiettivo.
Ora ti lascio andare. Sono sicura che il cane ti sta assillando per fare la solita passeggiata, o forse i tuoi amici ti stanno aspettando in pista. Ma prima, voglio darti qualche piccolo consiglio:
Continua a correre per il semplice gusto di farlo.
Continua a camminare tra i boschi per godere di quella impagabile sensazione di tranquillità.
Continua a scoprire i segreti dello spazio, perché è semplicemente affascinante.
Ama il tuo corpo, a prescindere dal suo aspetto fisico, ricordando ciò che ha fatto per te.
Insieme, abbiamo già raggiunto grandi traguardi e ce ne sono tanti altri all'orizzonte.
Con affetto,
Issey xx