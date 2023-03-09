Dopo tre anni consecutivi ai massimi livelli del basket, Michael Jordan si è allontanato dal parquet per trasferirsi sul campo da baseball, ma questa sua pausa non ha impedito il lancio di Air Jordan 9. Mentre MJ si dedicava ai campionati minori, la linea Air Jordan non faceva altro che affermarsi ulteriormente nella cultura. E sebbene questa versione non sia mai stata sfoggiata dal numero 23, è diventata comunque una vera icona.