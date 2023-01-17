Indossando Air Jordan 6, Michael Jordan ha portato i Chicago Bulls alla loro prima finale e, in seguito, alla vittoria del loro primo titolo. Jordan e le sue scarpe esclusive avevano già conquistato la vetta del panorama sneaker e questo trionfo non ha fatto altro che aumentare la popolarità di AJ 6. Di lì a poco, alcune delle maggiori icone della cultura pop hanno iniziato a indossare questo modello, sancendone l'ascesa nell'Olimpo delle sneakers dentro e fuori dal campo.