Air Jordan 3
Primo lancio (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/CEMENT GREY)
Prezzo originale (100 $)
Codice modello (4365)
Air Jordan 3
Primo lancio (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/CEMENT GREY)
Prezzo originale (100 $)
Codice modello (4365)
La nascita di Jumpman
Quando Michael Jordan scese in campo per il suo terzo Slam Dunk Contest indossando Air Jordan 3, regalò al mondo un'immagine memorabile: MJ in volo verso il canestro. Con la sua vittoria, nacque l'iconico Jumpman.
Dall'album dei ricordi
Una collaborazione iconica
Lanciata nel 1988, Air Jordan 3 è stata la prima creazione di Tinker Hatfield nei suoi tre decenni di collaborazione con il brand Jordan. Per questa creazione, Tinker realizzò l'ormai iconica stampa con effetto pelle di elefante. Ancora oggi, AJ3 rimane una delle sneakers più famose al mondo.