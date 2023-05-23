Air Jordan 19
Primo lancio
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Manufatto originale
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore
(BIANCO/CHROME – VARSITY RED)
Prezzo originale
(165 $)
Codice modello
(307546-101)
Air Jordan 19
Primo lancio (2004)
Designer (TATE KUERBIS)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/CHROME – VARSITY RED)
Prezzo originale (165 $)
Codice modello (307546-101)
Jordan entra nel futuro
Michael Jordan non ha mai indossato un paio di Air Jordan 19 sul campo, ma le qualità esclusive e gli standard sempre altissimi delle prestazioni di questo campione ne hanno comunque ispirato il design. E con la stessa determinazione con cui voleva mostrarsi all'altezza delle prestazioni di MJ, il team del brand Jordan intendeva superare i limiti della moda per parlare alla generazione a cui era destinata l'eredità di Jordan. Con un design che evocava la silhouette del velenoso serpente Black Mamba, Air Jordan 19 rappresentava un ingresso grintoso nel futuro della scarpa.
Dall'album dei ricordi
Aggressività ed eleganza
AJ 19 vantava una tomaia Tech Flex e un'ammortizzazione con unità Zoom Air che offriva una grande agilità in campo. Alle prestazioni potenti si abbinava un look decisamente aggressivo: il design originale ispirato ai rettili produsse un'estetica di grande impatto che portò la moda dei lacci celati a un nuovo livello di eleganza e raffinatezza.