Air Jordan 18
Primo lancio
(2003)
Designer
(TATE KUERBIS)
Manufatto originale
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore
(NERO/SPORT ROYAL)
Prezzo originale
(175 $)
Codice modello
(305869-041)
Air Jordan 18
Primo lancio (2003)
Designer (TATE KUERBIS)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO/SPORT ROYAL)
Prezzo originale (175 $)
Codice modello (305869-041)
L'ultimo inchino di MJ
Il 16 aprile 2003, dopo tre minuti di standing ovation, MJ iniziò a giocare la sua ultima partita di NBA a Philadelphia con i Washington Wizards. Uscì di scena con stile, indossando un paio di AJ 18, ispirate a vari modelli di successo precedenti per rappresentare la portata dell'incredibile tradizione Jordan. Ancora una volta, AJ 18 attingeva al design italiano e utilizzava come muse le automobili sportive di lusso, incorporando le linee dinamiche dei modelli da corsa, i dettagli delle auto di Formula 1 e delle scarpe da pilota e le ricercate cuciture delle raffinate scarpe eleganti italiane.
Dall'album dei ricordi
All'altezza di un re
Il modello AJ 18 incarnava la regalità, con tre colorway raffinate in materiali di prima qualità come il suede e la pelle. Il modello "Black Royal" veniva fornito con una spazzola per il suede nero, un panno per la pulizia e l'opuscolo "Air Jordan 18 Driver's Manual". Ultimo modello di Air Jordan indossato da MJ sul parquet, AJ 18 riflette gli standard inflessibili per i minimi dettagli di una leggenda del basket.