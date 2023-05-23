Collezione Air Jordan
Air Jordan 16
Primo lancio
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Manufatto originale
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore
(NERO/VARSITY RED)
Prezzo originale
(160 $)
Codice del modello
(136059-061)
Air Jordan 16
Primo lancio (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO/VARSITY RED)
Prezzo originale (160 $)
Codice modello (136059-061)
Jordan esce allo scoperto
All'alba della stagione 2001/02, Michael Jordan si stava ancora abituando al suo ruolo di presidente dei Washington Wizards. Realizzata da un nuovo designer per la prima volta da più di dieci anni, Air Jordan 16 rifletteva quest'epoca di transizione con un rivestimento magnetico staccabile sui lacci. Il rivestimento, che trasformava AJ 16 da scarpa da basket ad alte prestazioni a cult della moda, divenne particolarmente emblematico quando Jordan stupì il mondo intero scendendo in campo con la maglia dei Wizards durante il precampionato del 2001.
Dall'album dei ricordi
L'inconfondibile tocco di His Airness
Sebbene l'accattivante rivestimento sui lacci fosse diventato il biglietto da visita di AJ16, la sneaker presentava una rivisitazione di alcuni degli elementi di design più caratteristici del catalogo Jordan. Gli elementi in pelle verniciata e la suola semitrasparente legano la scarpa a un'eredità iconica, mescolando al contempo nuovi dettagli che celebrano l'incredibile ritorno di Jordan sul parquet.