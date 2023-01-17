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Air Jordan 1

Primo lancio (1985)
Designer (PETER MOORE)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO/ROSSO)
Prezzo originale (65 $)
Codice modello (4281)

Air Jordan 1

Primo lancio (1985)
Designer (PETER MOORE)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO/ROSSO)
Prezzo originale (65 $)
Codice modello (4281)

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Tutto è iniziato dal modello 1

Un'icona che ha cambiato le regole del gioco sin dall'inizio. Lanciato nel 1985, il modello Air Jordan ha avuto subito un successo travolgente grazie allo stesso carisma di Michael Jordan.

Dall'album dei ricordi

Superiorità indomabile fin dal primo giorno

Prima scarpa con più colorway a essere mai stata indossata nell'NBA, il modello originale nero e rosso fu inizialmente vietato per violazione della policy delle divise della league, con la minaccia di applicare una multa da 5.000 $ a ogni partita in cui veniva sfoggiato. L'eredità della scarpa originale sopravvive nel modello Air Jordan 1 Retro, che rende omaggio a una leggenda che ha sviluppato il potenziale creativo del basket e ridefinito il rapporto di questo sport con lo stile e la cultura.

Colorway

Data di pubblicazione originale: 17 gennaio 2023