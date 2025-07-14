Nike e LEGO® Group collaborano per promuovere il gioco

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Nike e LEGO hanno unito le forze per costruire un futuro in cui i bambini di tutto il mondo possano giocare in modo attivo.

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Nike e LEGO Group collaborano per promuovere il gioco
  • Nike e LEGO Group hanno appena annunciato una nuova partnership pluriennale per promuovere lo sport e il gioco creativo per i bambini di tutto il mondo.
  • A partire dall'estate 2025, cerca prodotti, contenuti ed esperienze in co-branding che uniscono la magia dei mattoncini LEGO e lo spirito "Just Do It" di Nike.
Collezione Nike x LEGO

Il gioco dovrebbe essere un elemento fondamentale dell'infanzia. Purtroppo, secondo un recente studio di LEGO Group, un terzo dei bambini del mondo gioca solo tre ore a settimana. Inoltre, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, solo un bambino su cinque pratica l'attività fisica necessaria per crescere al meglio.

La soluzione? Più tempo per il gioco e lo sport, che sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini. Ecco perché Nike e LEGO Group hanno unito le forze per contribuire a raggiungere questo obiettivo. Le due aziende hanno avviato una nuova partnership pluriennale per ispirare e incoraggiare i bambini a muoversi, esplorare e creare per diventare la versione migliore di sé.

"Nike sostiene il futuro dello sport giovanile con la visione di un mondo attivo e inclusivo che ispira ogni giovane a mettersi in gioco ed esprimere tutto il suo potenziale", afferma Vanessa Garcia-Brito, VP e Chief Impact Officer di NIKE, Inc. "Attraverso il coaching, possiamo reintrodurre il divertimento nello sport e invitare tutti i giovani a partecipare. Il nostro obiettivo è offrire alla nuova generazione un'opportunità per godere di una vita di sport e movimento e trasformare i sogni in realtà".

A partire dall'estate 2025, i brand lanceranno diversi prodotti ed esperienze pensati per stimolare la crescita, la gioia, la salute e il pensiero fuori dagli schemi dei bambini. A fare da apripista il 1° luglio 2025 sarà il set Nike Dunk x LEGO, composto da quasi 1.200 pezzi. I fan LEGO dai 10 anni in su avranno l'opportunità unica di ricostruire una Nike Dunk con i mattoncini, girevole e con l'iconico slogan "Dunk", che potranno poi esporre in bella vista dove preferiscono. Ispirato alle iconiche scarpe da basket Nike Dunk, questo set è una celebrazione della sneaker culture e della creatività LEGO che unisce il mondo dei mattoncini a quello dello sport. Altri set LEGO saranno lanciati a partire da settembre 2025.

Ad agosto, saranno disponibili scarpe, abbigliamento e accessori in co-branding Nike x LEGO, come la collezione Nike Air Max Dn x LEGO, a cui seguirà il 1° settembre 2025 la collezione Nike Dunk Low x LEGO e altro ancora. Il design di questi prodotti utilizza l'esclusiva estetica LEGO unita alla potenza della cultura sportiva e del DNA di Nike. Altri modelli di scarpe e abbigliamento in co-branding saranno presentati nel corso dell'autunno 2025.

Le collezioni Nike Dunk Low x LEGO e Nike Air Max Dn x LEGO saranno disponibili presso tutti i canali Nike, tra cui nike.com e una selezione di partner retail.

Passo dopo passo e mattoncino dopo mattoncino, Nike e LEGO Group sono entusiasti di contribuire a ispirare la prossima generazione di persone dinamiche e creative. Il loro invito ai bambini di tutto il mondo è: pronti, partenza, via... create!

Data di pubblicazione originale: 19 settembre 2024

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