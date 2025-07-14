Nike e LEGO® Group collaborano per promuovere il gioco

Il gioco dovrebbe essere un elemento fondamentale dell'infanzia. Purtroppo, secondo un recente studio di LEGO Group, un terzo dei bambini del mondo gioca solo tre ore a settimana. Inoltre, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, solo un bambino su cinque pratica l'attività fisica necessaria per crescere al meglio.



La soluzione? Più tempo per il gioco e lo sport, che sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini. Ecco perché Nike e LEGO Group hanno unito le forze per contribuire a raggiungere questo obiettivo. Le due aziende hanno avviato una nuova partnership pluriennale per ispirare e incoraggiare i bambini a muoversi, esplorare e creare per diventare la versione migliore di sé.



"Nike sostiene il futuro dello sport giovanile con la visione di un mondo attivo e inclusivo che ispira ogni giovane a mettersi in gioco ed esprimere tutto il suo potenziale", afferma Vanessa Garcia-Brito, VP e Chief Impact Officer di NIKE, Inc. "Attraverso il coaching, possiamo reintrodurre il divertimento nello sport e invitare tutti i giovani a partecipare. Il nostro obiettivo è offrire alla nuova generazione un'opportunità per godere di una vita di sport e movimento e trasformare i sogni in realtà".



A partire dall'estate 2025, i brand lanceranno diversi prodotti ed esperienze pensati per stimolare la crescita, la gioia, la salute e il pensiero fuori dagli schemi dei bambini. A fare da apripista il 1° luglio 2025 sarà il set Nike Dunk x LEGO, composto da quasi 1.200 pezzi. I fan LEGO dai 10 anni in su avranno l'opportunità unica di ricostruire una Nike Dunk con i mattoncini, girevole e con l'iconico slogan "Dunk", che potranno poi esporre in bella vista dove preferiscono. Ispirato alle iconiche scarpe da basket Nike Dunk, questo set è una celebrazione della sneaker culture e della creatività LEGO che unisce il mondo dei mattoncini a quello dello sport. Altri set LEGO saranno lanciati a partire da settembre 2025.

Ad agosto, saranno disponibili scarpe, abbigliamento e accessori in co-branding Nike x LEGO, come la collezione Nike Air Max Dn x LEGO, a cui seguirà il 1° settembre 2025 la collezione Nike Dunk Low x LEGO e altro ancora. Il design di questi prodotti utilizza l'esclusiva estetica LEGO unita alla potenza della cultura sportiva e del DNA di Nike. Altri modelli di scarpe e abbigliamento in co-branding saranno presentati nel corso dell'autunno 2025.

Le collezioni Nike Dunk Low x LEGO e Nike Air Max Dn x LEGO saranno disponibili presso tutti i canali Nike, tra cui nike.com e una selezione di partner retail.

Passo dopo passo e mattoncino dopo mattoncino, Nike e LEGO Group sono entusiasti di contribuire a ispirare la prossima generazione di persone dinamiche e creative. Il loro invito ai bambini di tutto il mondo è: pronti, partenza, via... create!