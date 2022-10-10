Data del lancio e informazioni ufficiali sul lancio di LeBron 20

"Abbiamo visto la 20 come un'occasione per festeggiare i prossimi 20 anni di LeBron", afferma Jason Petrie, Senior Footwear Designer per il basket maschile e lead designer della linea LeBron a partire dalle Zoom LeBron VII "L'etichetta cucita all'interno della linguetta dice: 'Progettata e pensata appositamente per soddisfare le esigenze della nuova generazione'. Nel progettare la scarpa, abbiamo preso questa affermazione molto sul serio. Ci siamo ispirati a giocatori come Bronny e Bryce, i figli di LeBron. Volevamo entrare nella loro testa per comprendere le esigenze dei giovani atleti".

Petrie racconta che, mentre realizzava la scarpa, gli tornava in mente la progettazione delle Soldier 10: profilo più basso, elevata sensibilità in campo ma con una struttura creata per resistere alla potenza di questo sport. Anche se gran parte della linea esclusiva è stata realizzata a partire dalla passione di LeBron per Air, Patrie si è fidato del team di Nike Basketball per progettare un modello leggero e a taglio basso con Zoom Air - la più leggera delle sue sneakers esclusive - e creare comunque qualcosa che potesse resistere allo stile di gioco di LeBron.

Naturalmente, la scarpa rende omaggio in ogni sua parte ai tanti momenti speciali della carriera di LeBron. Ma i tributi alla sua carriera non sono solo visivi. Alcune delle caratteristiche più amate della linea esclusiva LeBron sono integrate nella tecnologia della scarpa.

Ad esempio, la fodera del collare vanta una tecnologia Nike chiamata Nike Sphere, realizzata originariamente per Air Zoom Generation. La fodera del collare è morbida e traspirante, per assecondare il desiderio di LeBron di creare, con Zoom Generation, la scarpa da basket più comoda in circolazione. Il rinforzo in fibra di carbonio nell'area mediale, che offre ritorno di energia e rigidità torsionale per i movimenti esplosivi, ritorna nella linea distintiva per la prima volta dopo la Zoom LeBron 5. Il logo Dunkman è di nuovo presente nella suola dopo essere stato inserito l'ultima volta nella LeBron 16.

La colorazione Time Machine di LeBron 20 è stata presentata il 29 settembre nei modelli per adulti e bambini. Altre colorazioni saranno presentate nel corso del 2022.