Gli outfit di Fleur

Impara i passi con Fleur
Mi chiamo Fleur, ho 15 anni. Mi piace ballare e cantare, e penso che anche tu dovresti fare lo stesso.
La musica è un'immensa fonte di ispirazione. E la sensazione che provi quando scendi in pista e ti liberi da tutti i pensieri negativi lasciando soltanto spazio alla creatività è impagabile.
Penso che chiunque dovrebbe scoprire la gioia di ballare liberamente, e farsi avanti in pista. La mia nuova canzone Footwork parla proprio di questo.
Quindi scateniamoci!
Segui questo video passo dopo passo e aiutaci a mettere a punto i passi di Footwork.
Ho scritto alcuni consigli e suggerimenti per imparare a stabilire una routine. Così, quando ballerai su un palco, durante una battle o nella tua stanza, avrai tutto ciò che serve per dare il massimo con entusiasmo.
👟 Esercitati costantemente. Le cose belle richiedono tempo, credimi!
🗯️ Chiedi feedback ad amici e amiche o alla tua famiglia.
❤️ Indossa outfit che ti facciano sentire a tuo agio.
🌸 Pensa sempre positivo! La gioia di ballare sta nel semplice fatto di farlo.
Se vuoi mostrare al mondo i tuoi passi accompagnati dalle note di Footwork, ricordati di taggarmi! Mi chiamo @fleurforreal su Instagram e TikTok.
E ricorda, pensa a divertirti!
Fleur x
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