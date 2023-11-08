Gli outfit di Fleur

Più cresco, più il mio stile si trasforma e mi sento a mio agio con certi capi piuttosto che con altri. E questo lo accetto. Amo cercare il mio stile personale ed essere diversa. Aspiro a diventare la versione più autentica di me stessa.



Se sei alla ricerca di nuovi look, ti consiglierei di partire dalle sneakers. Dopotutto, le indosserai spesso, comunque decidi di muoverti. Le mie preferite sono Dunk e Air Force 1, ma abbiamo tutti gusti diversi, anche tu. 🫰



Fleur x