Il modo migliore per piegare una t-shirt per risparmiare spazio

I capi indispensabili per il guardaroba, come le t-shirt, le calze e le felpe, possono accumularsi nell'armadio e diventare ingombranti. Non solo le t-shirt occupano più spazio se non sono piegate adeguatamente, ma rischiano anche di stropicciarsi. Esistono modi efficaci per piegare con cura e organizzare il tuo abbigliamento senza troppi passaggi complicati. Ecco qualche semplice metodo di piegatura per tenere in ordine le t-shirt e l'armadio.