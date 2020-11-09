Dentro il design: ACG Smith Rock

Behind the Design: Smith Rock
Le cose sarebbero potute andare in modo diverso se avessimo saputo che la neve sarebbe peggiorata tanto da spingere il Governatore a dichiarare lo stato di emergenza, a causa degli oltre due metri di neve bagnata di febbraio accumulati nell'alto deserto dell'Oregon. Ma questo è il bello della natura selvaggia: è selvaggia.
Quando siamo partiti per Smith Rock, alla ricerca di ispirazione, nevicava parecchio. Eravamo determinati ad allontanarci dall'ufficio, respirare aria fresca e immergerci nella natura per trovare l'ispirazione per la prossima stagione di ACG. L'estate precedente, gli incendi avevano bloccato il passo che va da Marion Forks attraverso Black Butte e Sisters fino a Smith Rock. L'unico modo per arrivarci a febbraio era seguire la via del Mount Hood, il punto più alto dell'Oregon.
Senza lasciarci intimidire, quella mattina ci siamo ritrovati in nove in un freddo parcheggio della sede Nike. Designer di scarpe e abbigliamento, addetti al marketing, designer del brand e addetti alle vendite si sono infilati in tre auto e sono partiti dal quartier generale di Nike a Beaverton, passando per città come Zigzag e Rhodendron ai piedi del Mount Hood. Fuori dal Government Camp, la neve iniziava a cadere sul serio.
Dopo aver visto alcuni autoarticolati capovolti nei fossati ai lati della strada, abbiamo deciso che la cosa migliore fosse seguire le indicazioni lungo la strada: "MONTARE CATENE DA NEVE". Inginocchiati per terra, con le auto che ci sfrecciavano accanto sull'asfalto ghiacciato, ci siamo aiutati a vicenda a decifrare le istruzioni per le catene: controllare la forma a rombo, tirare avanti di 4 metri, stringere di nuovo. Sicuri che le nostre catene avrebbero retto e ci avrebbero garantito la trazione sufficiente per attraversare il passo di montagna durante una tormenta, siamo andati avanti.
Dovevamo procedere lenti. Il pomeriggio volgeva al termine quando abbiamo attraversato il fiume Deschutes. La velocità massima consigliata per le catene da neve è di 40 chilometri all'ora e la visibilità limitata ci costringeva a viaggiare ancora più lenti. Quando il nostro gruppo ha finalmente raggiunto Smith Rock, il sole stava svanendo dietro le nuvole a ovest.
Smith Rock di solito è baciata dal sole; l'alto deserto dell'Oregon ha più di 300 giorni di sole all'anno, quindi vedere il monolito coperto da diversi centimetri di neve è stato straordinario. In origine avevamo pianificato una piacevole escursione chiamata "Misery Ridge" intorno al versante nord-ovest di Smith Rock, con un ripido dislivello di circa 220 metri fino a un punto panoramico dove, in una bella giornata, è possibile vedere scalatori e slackliner sul famoso percorso di arrampicata Monkey Face. Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche difficili, tutti i sentieri erano chiusi.
Qualcuno potrebbe sentirsi scoraggiato dopo aver affrontato per sette ore insidiosi passi di montagna e maltempo per poi trovare il proprio obiettivo chiuso. Noi non siamo così. Dopo ore in auto, già uscire all'aria aperta era una vittoria. Alle pendici di Smith Rock l'atmosfera era ultraterrena, con la neve nell'aria che ovattava ogni suono e un cavallo, con la neve fino alle ginocchia, che arrancava lungo la strada. La luce sembrava riflettersi sul terreno ghiacciato. Siamo corsi in quella distesa bianca, abbiamo fatto gli angeli di neve e combattuto a suon di palle di neve fino a quando non si è fatto buio. Dopotutto, il nostro obiettivo era immergerci nell'atmosfera di Smith Rock e imparare da ciò che vedevamo e sentivamo, a qualunque costo.
Con la luce che svaniva rapidamente, ci siamo diretti verso la nostra sistemazione per la notte, un rustico chalet sulle rive del Suttle Lake, annidato tra il monte Jefferson e Three Fingered Jack, un vulcano dormiente che prende il nome da un burbero esploratore degli albori dell'Oregon. Lo chalet brillava sotto la luce dei nostri fanali, caldo e invitante. Quando abbiamo raggiunto il parcheggio quasi vuoto, la neve continuava a raccogliersi intorno agli pneumatici e abbiamo trasportato i nostri bagagli all'ingresso.
Nelle terre selvagge dell'Oregon, il campo del cellulare va e viene e, a causa della pesante nevicata, il Wi-Fi dello chalet era fuori uso. Anche se è stata dura non poter contattare le nostre famiglie per far sapere che avevamo superato la tempesta sani e salvi, c'era qualcosa di speciale nell'essere tagliati fuori dal mondo esterno. Con le infinite possibilità di Internet e dei social media, è molto facile lasciarsi distrarre da ciò che abbiamo davanti. A volte è importante staccare la spina e concentrarsi sul mondo naturale.
Bloccati dalla neve per la serata, abbiamo rispettato una consolidata tradizione delle giornate innevate: accendere un fuoco e rilassarsi. Davanti a una bella tazza fumante, ci siamo riuniti per condividere idee e osservazioni della giornata. Abbiamo confrontato gli appunti su come la nostra attrezzatura aveva funzionato sulla strada e contro gli elementi, abbiamo ottenuto nuovi punti di vista sulle prestazioni e discusso come apportare miglioramenti nella prossima stagione di ACG. Dopo aver parlato di design, ci siamo ritirati nella sala dello chalet, dove abbiamo trovato una libreria piena di tutto, da narrativa di basso livello a vecchie guide sulla natura. Tagliati fuori dal mondo, a turno abbiamo preso dei libri a caso e ci siamo letti dei brani ad alta voce. Per alcuni di noi era il primo viaggio con ACG, mentre altri lo facevano già da anni. Avere la possibilità di staccare, essere presenti e divertirsi con il team di design riunito è stato, in un certo modo, importante quanto condividere il feedback su prodotti e funzionalità. Ha creato una connessione e una coesione tra noi come gruppo.
Dopo la colazione, la mattina successiva, ci siamo incontrati di nuovo nella sala per un'altra sessione d'ispirazione. Questa volta, ognuno ha portato il proprio zaino e a turno ha presentato tutta l'attrezzatura che avevamo portato per il viaggio, per parlare degli articoli di cui non avremmo potuto fare a meno, di quelli che avevamo portato e non avevamo usato e mostrando attrezzature da outdoor che ritenevamo uniche. Girando per la sala, abbiamo ascoltato esperti escursionisti e conoscitori della città, ognuno dei quali condivideva il proprio punto di vista su cosa fosse importante nell'affrontare la vita all'aperto. Grazie a questo piccolo gioco abbiamo iniziato a riconoscere dei modelli, a sviluppare nuove idee e ad allinearci sulla direzione della prossima stagione di ACG.
Uscendo dal parcheggio, sentivamo di aver creato un legame più forte con la nostra crew. Ci sentivamo pieni di energia mentre procedevamo con prudenza sulle strade innevate per tornare a Portland, pronti a portare sul tavolo da disegno ciò che avevamo imparato l'uno dall'altro e dal tempo trascorso a contatto con il mondo. Ed è per questo che il design dovrebbe nascere sempre da una profonda armonia con la natura selvaggia: si vedono cose che non si trovano in uno studio; ci si può immergere nell'ambiente e attingere alla sua energia, comprenderne le sfide e riflettere su cosa vuol dire davvero entrare in sintonia con un luogo coinvolgendo tutti i sensi. Si possono mettere alla prova teorie, condividere idee e sviluppare l'energia collettiva delle persone e del luogo.
Quando entriamo in sinergia con un luogo per creare qualcosa di nuovo, parliamo a nome di quel posto. I luoghi che abbiamo scelto come fonte di ispirazione sono luoghi selvaggi, la ruvida magia della natura. E quando parliamo a nome della natura, parliamo a nome della Terra, e la Terra parla a nome di tutti noi.