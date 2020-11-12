Festività ACG 2020: lookbook Smith Rock

All Conditions Gear. Progettato, testato e realizzato sul pianeta Terra: Smith Rock.
Prima di creare qualcosa cerchiamo sempre la giusta ispirazione. Questa stagione la nostra ricerca ci ha portato a Smith Rock, Oregon. La nuova collezione si ispira a questo posto, e qui è stata anche indossata. I pantaloni, le giacche, le maglie e le scarpe di cui si compone rappresentano Smith Rock. Molti modelli sono ispirati ai segni della natura, tramite la tecnica di frottage. I nomi delle giacche rendono omaggio ai sentieri percorsi, mentre i materiali utilizzati, tra cui il tessuto GORE-TEX, il PrimaLoft e la gomma robusta, rispecchiano gli elementi che abbiamo incontrato. Così ora, quando leggerai "Progettato, testato e realizzato sul pianeta Terra", saprai cosa intendiamo.
Strato esterno asciutto: GIACCA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX - DONNA; strato intermedio caldo: GIACCA PACKABLE ISOLANTE ACG ROBE DE DOPE ULTRAROCK - DONNA; pantaloni: PANTALONI CARGO ACG SMITH SUMMIT - DONNA; calze: CALZE DI MEDIA LUNGHEZZA ACG KELLY RIDGE; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Strato esterno asciutto: GIACCA PACKABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK - UOMO; strato intermedio caldo: FELPA PULLOVER IN FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC - UOMO; pantaloni: PANTALONI TRAIL ACG - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Strato base: MAGLIA A MANICA LUNGA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T; pantaloni: PANTALONI TRAIL ACG - DONNA; calze: CALZE DI MEDIA LUNGHEZZA ACG KELLY RIDGE; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cappello: BERRETTO 3-IN-1 ACG, strato esterno asciutto: GIACCA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX - UOMO; strato intermedio caldo: GIACCA PACKABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK - UOMO; pantaloni: PANTALONI TRAIL ACG - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessorio: SCALDACOLLO ACG ULTRAROCK; strato/i base: MAGLIA A MANICA LUNGA ACG EARTH PERFORMANCE - DONNA; T-SHIRT RICAMATA A MANICA CORTA ACG ULTRAROCK - DONNA; pantaloni: PANTALONI CARGO ACG SMITH SUMMIT - DONNA; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Strato esterno asciutto: GIACCA IMPERMEABILE PACKABLE ACG TUFF NUGGETS - UOMO; strato base: MAGLIA A MANICA CORTA ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE; pantaloni: PANTALONI TRAIL ACG - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cappello: CAPPELLO ACG TAILWIND SSNL; accessorio: SCALDACOLLO ACG ULTRAROCK; strato intermedio caldo: GIACCA PACKABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK - DONNA; pantaloni: PANTALONI TRAIL ACG - DONNA; calze: CALZE DI MEDIA LUNGHEZZA ACG KELLY RIDGE; scarpe: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Cappello: BERRETTO 3-IN-1 ACG; strato intermedio caldo: FELPA PULLOVER IN FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC - UOMO; pantaloni: PANTALONI IN FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Strato esterno asciutto: GIACCA PIUMINO ACG 4TH HORSEMAN - UOMO; strato base: MAGLIA A MANICA LUNGA ACG EARTH PERFORMANCE - DONNA; pantaloni: PANTALONI CARGO ACG SMITH SUMMIT - UOMO; PANTALONI TRAIL ACG - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessorio: SCALDACOLLO ACG ULTRAROCK; strato intermedio caldo: MAGLIA A MANICA LUNGA ACG EARTH PERFORMANCE - DONNA; pantaloni: PANTALONI CARGO ACG SMITH SUMMIT - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cappello: BERRETTO 3-IN-1 ACG; strato esterno asciutto: GIACCA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX - UOMO; strato intermedio caldo: GIACCA PACKABLE ISOLANTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK - UOMO; pantaloni: PANTALONI TRAIL ACG - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Strato esterno asciutto: GIACCA PIUMINO ACG 4TH HORSEMAN - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Strato intermedio caldo: MAGLIA A GIROCOLLO ACG WOLF TREE POLARTEC - DONNA; pantaloni: PANTALONI IN FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC - DONNA; accessorio: ACG KARST SMIT; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Strato esterno asciutto: GIACCA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX - DONNA; strato intermedio caldo: GIACCA PACKABLE ISOLANTE ACG ROBE DE DOPE ULTRAROCK - DONNA; pantaloni: PANTALONI CARGO ACG SMITH SUMMIT - DONNA; calze: CALZE DI MEDIA LUNGHEZZA ACG KELLY RIDGE; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessorio: SCALDACOLLO ACG ULTRAROCK; strato base: MAGLIA A MANICA LUNGA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE; pantaloni: PANTALONI CARGO ACG SMITH SUMMIT - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessorio: SCALDACOLLO ACG ULTRAROCK; strato intermedio caldo: MAGLIA IN FLEECE CON ZIP A TUTTA LUNGHEZZA ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK - UOMO; pantaloni: PANTALONI IN FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accessorio: SCALDACOLLO ACG ULTRAROCK; strato intermedio caldo: MAGLIA A GIROCOLLO IN FLEECE ACG - UOMO; pantaloni: PANTALONI IN FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC - UOMO; PANTALONI CARGO ACG SMITH SUMMIT - UOMO; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Strato base: T-SHIRT RICAMATA A MANICA CORTA ACG ULTRAROCK - DONNA; pantaloni: PANTALONI TRAIL ACG - DONNA; scarpe: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX