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ACG DAYMAX Cross-Body Bag (3L) - Black/College Grey/College Grey

Recycled Materials

ACG DAYMAX

Cross-Body Bag (3L)

€59.99
Black/College Grey/College Grey
Mineral Slate/Black Spruce/Baltic Blue
ONE SIZE

This product is made with at least 65% recycled polyester fibres

Keep your essentials close with the Nike ACG 'DAYMAX' cross-body bag. Designed for the modern adventurer, the bag features a secure main pocket with multiple outer pockets for easy access to smaller necessities.


  • Colour Shown: Black/College Grey/College Grey
  • Style: HJ8180-010

ACG DAYMAX

€59.99

Keep your essentials close with the Nike ACG 'DAYMAX' cross-body bag. Designed for the modern adventurer, the bag features a secure main pocket with multiple outer pockets for easy access to smaller necessities.

Benefits

  • A front zip pocket big enough to hold an iPhone Pro Max.
  • The internal mesh slip pocket and front mesh gusseted pocket help organise small items.

Product Details

  • 23cm L x 5cm W x 18cm H (approx.)
  • 100% polyester
  • Spot clean
  • Imported
  • Not intended for use as Personal Protective Equipment (PPE)
  • Colour Shown: Black/College Grey/College Grey
  • Style: HJ8180-010

Delivery & Returns

Standard delivery costs €5 for non-Nike Members under €99 and Nike Members under €50.

Free store pick-up and free 30‑day returns. Some exclusions apply.

How This Was Made

    • The recycled polyester used in Nike products begins as recycled plastic bottles, which are cleaned, shredded into flakes and converted into pellets. From there, the pellets are spun into new, high-quality yarn used in our products, delivering peak performance with a lower impact on the environment.
    • In addition to reducing waste, recycled polyester produces up to 30% lower carbon emissions than virgin polyester. Nike diverts an average of 1 billion plastic bottles annually from landfill and waterways.

Reviews (6)

4.3 stars

  • Fire!

    OmarA990654971

    This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.

  • Sacoche super pratique.

    Vincent867419007

    Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍

  • Sully811998911

    Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .

ACG DAYMAX Cross-Body Bag (3L)

ACG DAYMAX

€59.99

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