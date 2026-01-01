Back to SearchNike Well Collective Arese (Partnered)Open • Closes at 22:00Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11IL CentroArese, Lombardy, 20020, IT+39 02 9387 6006Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 09:00 - 22:00ServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Milan Porta Nuova (Partnered)Piazza Gae Aulenti 6Milano, Lombardy, 20154, ITOpen • Closes at 20:00Jordan World Of Flight Milan (Partnered)via Torino 21Milano, Lombardy, 20123, ITOpen • Closes at 20:00Nike Store Milano Loreto (Partnered)Corso Buenos Aires, 59Milan, Lombardy, 20124, ITOpen • Closes at 20:00