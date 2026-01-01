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Anglia 2026/27
Nike Skills labda
19,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Amikor készen állsz a lábmunkád finomítására, ez a kisebb méretű labda tökéletes ahhoz, hogy csiszold a képességeid, és magabiztosabbá válj a labdakezelésben.
- Megjelenített szín: Fehér/Obsidian
- Stílus: IQ7542-100
Anglia 2026/27
19,99 €
Amikor készen állsz a lábmunkád finomítására, ez a kisebb méretű labda tökéletes ahhoz, hogy csiszold a képességeid, és magabiztosabbá válj a labdakezelésben.
Előnyök
Az 1-es méretű labda tökéletes készségfejlesztő minden korosztály számára.
Termékadatok
- A gépi varrású, texturált burkolat optimalizálja a formát, a labdaérzetet és a tartósságot, a gumibelső pedig segít megőrizni a légnyomást és az alakot.
- 62% poliészter/28% nejlon/5% gumi/5% spandex
- Megjelenített szín: Fehér/Obsidian
- Stílus: IQ7542-100
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Anglia 2026/27
19,99 €