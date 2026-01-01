Anglia 2026/27 Nike Skills labda

Anglia 2026/27

19,99 €

Amikor készen állsz a lábmunkád finomítására, ez a kisebb méretű labda tökéletes ahhoz, hogy csiszold a képességeid, és magabiztosabbá válj a labdakezelésben.

Előnyök Az 1-es méretű labda tökéletes készségfejlesztő minden korosztály számára.