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Anglia 2026/27 Nike Skills labda - Fehér/Obsidian

Anglia 2026/27

Nike Skills labda

19,99 €

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Ez a termék jelenleg nem kapható

Amikor készen állsz a lábmunkád finomítására, ez a kisebb méretű labda tökéletes ahhoz, hogy csiszold a képességeid, és magabiztosabbá válj a labdakezelésben.


  • Megjelenített szín: Fehér/Obsidian
  • Stílus: IQ7542-100

Anglia 2026/27

19,99 €

Amikor készen állsz a lábmunkád finomítására, ez a kisebb méretű labda tökéletes ahhoz, hogy csiszold a képességeid, és magabiztosabbá válj a labdakezelésben.

Előnyök

Az 1-es méretű labda tökéletes készségfejlesztő minden korosztály számára.

Termékadatok

  • A gépi varrású, texturált burkolat optimalizálja a formát, a labdaérzetet és a tartósságot, a gumibelső pedig segít megőrizni a légnyomást és az alakot.
  • 62% poliészter/28% nejlon/5% gumi/5% spandex
  • Megjelenített szín: Fehér/Obsidian
  • Stílus: IQ7542-100

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    Anglia 2026/27 Nike Skills labda

    Anglia 2026/27

    19,99 €

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