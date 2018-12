5. HÉT:

TANULJ MEG

ÖSSZPONTOSÍTANI

Az e heti edzés fizikailag és

szellemileg is nagy igénybevételt

jelenthet. Összpontosíts mindig az

adott pillanatra, és előre készülj fel

minden edzésre. Az alábbi edzéssort

igényeid szerint variálhatod, azonban

soha ne végezz egymást követő napokon

gyorsasági és állóképességet növelő

futást, és mindig tartsd be a javasolt

távokat. A futóedzéseket NTC edzésekkel

is kiegészítheted, hogy minél

gyorsabban formába lendülj.



MÉG 14 HÉT.