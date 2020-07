Trained podcast: miért alszanak az emberek

A nagyszerűség nem veleszületett, hanem edzéssel érhető el. Ennek kapcsán a Nike „Trained” podcast-sorozata az élvonalbeli holisztikus edzettséget veszi szemügyre, amely segít a jobb edzésben, és jobb sportolóvá is tesz. Kapcsolódj be, és fedezd fel a legújabb innovációkat, tippeket és trendeket az edzés világának szakértőitől!



Évek kutatásai, klinikai vizsgálatok és a biotechnológia fejlődése ellenére sem fejtette még meg senki pontosan, miért is alszanak az emberek. De a Berkeley Egyetem Emberi Alvástudományi Központjának alapítója és igazgatója, Dr. Matther Walker, éppen erre törekszik. Ebben az epizódban Matthew, a Miért alszunk? című New York Times sikerkönyv szerzője mélyreható betekintést ad abba, hogyan fejleszthet az alvás a táplálkozással kapcsolatos vágyakozásainktól kezdve a kedvünkön és a stressz-szintünkön át a reakcióidőnkig mindent, és elmondja az általa öt legjobbnak tartott tippet is, amelyet bárki használhat, hogy jól aludjon az éjjel.