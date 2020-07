Trained podcast: a teljesítménykorlátok áttörése

A nagyszerűség nem veleszületett, hanem edzéssel érhető el. Ennek kapcsán a Nike „Trained” podcast-sorozata az élvonalbeli holisztikus edzettséget veszi szemügyre, amely segít a jobb edzésben, és jobb sportolóvá is tesz. Kapcsolódj be, és fedezd fel a legújabb innovációkat, tippeket és trendeket az edzés világának szakértőitől!



Csatlakozz Ryanhez, aki Brett Kirbyvel, a Nike Sport Research Lab emberi teljesítményt kutató tudósával és a Breaking 2, a teljes maratoni táv kevesebb mint két óra alatt történő teljesítésére tett legelső kísérlet vezető fiziológusával beszélget. Ebben az epizódban Brett és Ryan a moonshot célokról és arról beszélget, hogyan éhezz a sikerre még a kudarccal szemben is. Emellett szóba kerül a Nike szenvedélye az emberi test teljesítményének újradefiniálása iránt, és annak fontossága is, hogy nyitottak legyünk megtenni olyan dolgokat, amilyeneket soha korábban nem tett még meg senki.