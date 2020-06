Regeneráló görögdinnyés smoothie

Regenerálódj edzés után ezzel a szuperegészséges smoothie-val.

Görögdinnye: ennek az édes nyári gyümölcsnek számos kevéssé ismert jótékony hatása van. Ismerd meg, miért hasznos az izmok regenerálódásához és a gyulladás csökkentéséhez, és hogyan illesztheted be a regenerálódási programodba ezzel az ízletes smoothie-recepttel.



Ez a vegánok által is fogyasztható ital tele van tápanyagokkal, amelyek csökkentik az izomfájdalmat és pótolják az elektrolitokat a pörgős edzések után. Ráadásul nagyon egyszerűen elkészíthető, és végtelenül frissítő. Próbáld ki te is a lent található egyszerű recepttel, amely mellé néhány könnyű elkészítési és variálási tippet is adunk.