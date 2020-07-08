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Regeneráló görögdinnyés smoothie

Edzés
Utolsó frissítés: 2020. július 8.

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Regenerálódj edzés után ezzel a szuperegészséges smoothie-val.

Görögdinnye: ennek az édes nyári gyümölcsnek számos kevéssé ismert jótékony hatása van. Ismerd meg, miért hasznos az izmok regenerálódásához és a gyulladás csökkentéséhez, és hogyan illesztheted be a regenerálódási programodba ezzel az ízletes smoothie-recepttel.

Ez a vegánok által is fogyasztható ital tele van tápanyagokkal, amelyek csökkentik az izomfájdalmat és pótolják az elektrolitokat a pörgős edzések után. Ráadásul nagyon egyszerűen elkészíthető, és végtelenül frissítő. Próbáld ki te is a lent található egyszerű recepttel, amely mellé néhány könnyű elkészítési és variálási tippet is adunk.

Nagyszerű hozzávalók (és hogy miért fogod őket szeretni)

  1. A görögdinnye tele van tápanyagokkal.
    Az édes gyümölcs természetes módon gazdag likopinban, amely a kutatások szerint segíthet csökkenteni az izomfájdalmat és a gyulladást a gyorsabb regenerálódás érdekében, valamint a citrullin nevű aminosavban, amelyről úgy tartják, hogy növeli a teljesítményt a vérellátás és az oxigénfelvétel javításával. Mivel a görögdinnye 92%-ban vízből áll, a test hidratálásában is segít a pörgős edzések után.
  2. A semleges ízű karfiol textúrát biztosít.
    Ha furának tűnik a nyers karfiol a smoothie-ban, ne aggódj, mert az íze elég semleges (valószínűleg az édesebb mangót és görögdinnyét fogod érezni). Ez a zöldség krémes, tejtermékes állagot ad az italnak. Gondolj rá úgy, mint egyszerű módszer arra, hogy még több zöldséggel gazdagítsd az étrendedet.

Hasznos tippek a gyors elkészítéshez

  1. Tankolj fel a hozzávalókból.
    Vásárolj fagyasztott alapanyagokat, így mindig kéznél lesznek a hozzávalók, ha több adagot készítenél.
  2. Készítsd elő a karfiolt.
    Készítsd el előre a karfiolt: vágd fel rózsákra a fejet, finoman párold meg, aztán fagyaszd le. Ez különösen akkor jó ötlet, ha a nyers zöldség felfúj.
  3. Tárold okosan.
    Mérd ki adagonként a mangót és a karfiolt, csomagold légzáró edénybe, és fagyaszd le. Így amikor a smoothie-t készíted, elég kivenni a csomagot, és bedobni a turmixgépbe a többi hozzávalóval.

Változtatnál rajta? Mutatunk pár ötletet:

  1. Bármilyen alternatív tejet használhatsz.
    Ha nem fogyasztasz tejtermékeket, bátran válts az alternatív verziókra. Ha allergiás vagy a mogyorófélékre, helyettesítőként használj kókusz- vagy zabtejet.
  2. Ne felejtkezz el a fehérjéről.
    Az izomépítési célú erőnléti edzés után a regenerálódáshoz jó ötlet az ízesítetlen fehérjepor használata (vegán opcióként használj növényi eredetűt). Használhatsz vegetáriánusok által fogyasztható natúr görög joghurtot is.
  3. Csökkentsd a cukor mennyiségét.
    A mangó helyett alacsonyabb cukortartalmú gyümölcsöt, például epret vagy áfonyát is használhatsz.
  4. Légy rugalmas a magokkal.
    Ha nincs otthon kendermag, chia- vagy lenmagot is használhatsz. A kenderhez képest több laktató rostot, viszont kevesebb fehérjét tartalmaznak.
Regeneráló görögdinnyés smoothie

Elkészítés: Regeneráló görögdinnye smoothie

Adag: 1
Elkészítési idő: 5 perc
Összesen: 5 perc

Hozzávalók:

152 g kockákra vágott görögdinnye
100 g fagyasztott karfiolrózsa
40 g friss vagy fagyasztott mangó felkockázva
30 ml friss lime-lé
180 ml mandulatej
5 ml virágpor, plusz egy kevés díszítésnek
5 ml kendermag, plusz egy kevés díszítésnek

Elkészítés

  1. Helyezd az összes hozzávalót a turmixgépbe. Turmixold simára.
  2. Díszítsd virágporral és kendermaggal. Fogyaszd azonnal újrahasznosítható szívószállal.
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Eredeti közzététel: 2020. június 9.