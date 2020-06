Próbáld ki Sue Bird erősítő pilatesét

Tudd meg, hogyan erősíti törzsizmait, javítja tartását és tökéletesíti játékát Sue Bird ezzel a három pilatesmozdulattal. Az edzőjével, Susan King Borchardttal kifejezetten Bird számára kifejlesztett mozdulatokat most lépésről lépésre megismerheted, hogy szintet léphess teljesítményedben.



Ha valakit a WNBA valaha volt 20 legnagyobb kosárlabda-játékosai között tartanak számon, abban szerepe van erőkondicionáló gyakorlatának is. A Seattle Storm irányítója, Sue Bird – kétség kívül minden idők legnagyobb WNBA játékosa – ezzel nagyon is tisztában van, és általános erőnlétét egy titkos edzésnek tulajdonítja: a pilatesnek.



Edzésének köszönhetően jobban tudja aktiválni törzsizmait, légzésére és tartására koncentrálhat, és felépítheti testtudatosságát és erejét, ahogy Bird edzője, Susan King Borchardt elmondja. „A pilates Susan edzéstervének egy fontos, kiegészítő része – mondja Borchardt, aki egyben a Storm sportteljesítmény-tanácsadója is. – Nem csupán egyszeri tevékenységről van szó: hisz benne, hogy a csoda kulcsa a rendszeresség.”