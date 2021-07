Úk bajnokok: Megan Rapinoe és Sue Bird.

Sue Bird és Megan Rapinoe mindketten a kiválóság és a hosszú pályafutás megtestesítői a saját sportágaikban, igazi örökségük azonban messze túlmutat karrierjükön.

Inspirálni kell a következő generációt ahhoz, hogy új győztesek születhessenek. Egy különleges beszélgetés keretében Sue és Megan arról mesélnek, hogyan változtatta meg őket a sport.

SUE: Hol is kezdjem?

MEGAN: Mindig oda lyukadok ki, hogy a női sportolók, különösen a női élsportolók egy egészen egyedülálló közegben nőnek fel. A saját tapasztalatomat leszámítva a válogatottban, vagy mondjuk Sue-ét, aki a WNBA-ban és az USA kosárválogatottjában játszott, a női élsportolók ritkán töltenek időt más női élsportolók társaságában. Inkább az a jellemző, hogy valaki egy az egy, vagy egy a kettő közül. Számomra ez jelentette az „engedélyezési struktúrát”.

SUE: Számomra vegyes. Olyan emberek vesznek körül, akikben rendkívül nagy a versenyláz, vagy akár agresszívebbek és ambiciózusabbak is. A másik oldalon ott vagyok én, és mindaz, amire magamat alapozom: ki vagyok, mi fontos nekem, milyen az értékrendem, hogyan közelítek meg helyzeteket stb. Ezt mind a sport hozta ki belőlem. Életmódra tanított.

MEGAN: Abban is megnyilatkozik, hogyan élünk együtt másokkal a világban, és hogyan kezeljük a konfliktusokat és a véleménykülönbségeket. Azon túl, hogy hovatartozást és egy biztonságos közeget ad, találkozunk másokkal, akik ugyanazon mennek keresztül, és ezáltal eljuthatunk odáig, hogy „ja, akkor nem is vagyok bolond, hogy így érzem magam.” Most a női sportokat érintő összes problémára gondolok, mint a képviselet és a befektetések hiánya stb., aztán egyszer csak találkozunk másokkal, akiktől azt kapjuk vissza, hogy „nem, én is ezt érzem, én is így éreztem magam ebben a helyzetben”.

SUE: Osztozunk az élményben.