Keretezd át a belső dialógust

„Képzeld csak el, milyen hatással lenne rád, ha egy rosszul sikerült meccs vagy rossz teljesítmény után a belső dialógusod teljesen negatív lenne, tele szégyennel, kritikával és öngyűlölettel!” – mondja Duckworth. De ide tartozik az is, amikor más módon térsz le az útról, például kihagysz egy edzést, vagy megeszel valamit, és megbánod. Ha azt mondod magadnak, hogy borzalmas vagy, és így sosem viszed semmire, azzal nem igazán motiválod magad arra, hogy visszapattanj a lóra. A negatív belső párbeszédtől olyan rosszul érzed magad, hogy attól is elmegy a kedved, hogy újra megpróbáld, vagyis csak egyre messzebbre kerülsz a céljaidtól.



A kutatása során Duckworth kialakított egy két részből álló stratégiát a belső párbeszédre, amely segít visszatérni a jó útra. Az első rész a tudatos elfogadás: ítélkezés vagy hibáztatás nélkül elfogadjuk a hibáinkat, például beismerjük, hogy a tegnapi edzést átaludtuk. A második a rész az együttérzés önmagunkkal. Ehhez a lépéshez azt gondold végig, hogy mit mondana a hibádról anyukád, a legjobb barátod, vagy bárki, aki szeret téged” – tanácsolja Duckworth. Az ő narratívájuk valószínűleg „együttérző, szerető, pozitív és megértő lenne”, miközben azért nem hagynák, hogy feladd. Az önmagaddal való együttérzés során használhatsz valamilyen emlékeztetőt azzal kapcsolatban, hogy „milyen tanulságot tudnál levonni ebből a helyzetből, és mit tudsz tenni, hogy legközelebb jobban menjen.” Majd ezeket hangosan mondd el magadnak. Ez a gyakorlatban hangozhat például így: csalódott vagyok, hogy kihagytam a tegnapi edzést, de ez csak egyetlen alkalom, és eddig nagyon szépen haladtam a céljaim felé. Holnap 10 perccel korábbra állítom az órát, hogy ha még egyszer vissza is alszom, még így is legyen időm a reggeli edzésre. Így hangzik egy kitartó személy, aki gyorsan visszapattan, és nem adja fel.