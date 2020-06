Öngondoskodás: te vagy az első

„A legjobb metafora erre talán az, amikor a repülőgépen vészhelyzet van, és arra utasítanak, hogy először magadra tedd fel az oxigénmaszkot, mielőtt segítenél másoknak” – mondja Angela Duckworth, a Pennsylvania Egyetem professzora, valamint a „Grit – Hogyan vezet sikerhez a kitartás és a lelkesedés” című könyv szerzője. „Mielőtt bárki másnak tudnánk segíteni, meg kell győződnünk arról, hogy magunkról megfelelően gondoskodunk akár mozgással, alvással, jógával vagy bármivel, ami feltölt bennünket.” Bár magától értetődőnek tűnik, de ezzel fejleszthetjük a kitartásunkat – az állóképességünket, ami segít leküzdeni az edzés és az élet során felmerülő akadályokat –, és teljesen feltöltődve tudunk megbirkózni a kihívásokkal.



A leggyakoribb kifogás arra, hogy miért nem tudunk időt szakítani az öngondoskodásra az, hogy „túl elfoglalt vagyok”. Mit szólna ehhez Julie Ertz olimpikon és az Egyesült Államok világkupa-válogatottjának labdarúgósztárja. Minden reggel nagyon korán kel, hogy még a kemény edzései előtt legyen ideje a napi öngondoskodásra. „Koránkelő típus vagyok, és jól is esik – megiszom a kávémat, elmegyek futni, aztán olvasok. Reggel van az én időm. Fontos, hogy legyen saját terem arra, hogy mentálisan felkészüljek. Az egyedül töltött idő sokat segít abban, hogy pozitívan gondolkodjak, felmérjem, hogy hol tartok, és hová szeretnék eljutni.”



Ha azt gondolnád, hogy egy profi focista időbeosztása már önmagában nem elég megerőltető, a békésen töltött reggeleken túl Ertz egyéb öngondoskodással töltött foglalkozásokra is rendszeresen szán időt, mint például az úszás, egy kis jóga, korai fekvés és kilenc óra alvás, meditáció és rendszeres masszázs. „A masszázs kellemesen ellazít engem is, nem csak az izmaimat – az elmének is kiváló” – vallja Ertz. Az öngondoskodással töltött idő fontossága a pályán is megmutatkozik edzés közben, mivel segít neki a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.



A tanulság, amit levonhatunk Ertz pályán kívüli szokásaiból az, hogy az öngondoskodás inkább önzetlenség, mint önzőség. Biztatunk rá, hogy próbálj fokozatosan minél több időt tölteni olyan tevékenységekkel, amelyek feltöltenek, és figyeld meg, hogy az edzés, a munka vagy a kapcsolataid könnyebbnek tűnnek-e azáltal, hogy időt szántál arra, hogy magadra tedd fel elsőként az oxigénmaszkot. Gondolkodj el azon, hogy milyen apró változtatásokat tudnál bevezetni, hogy több öngondoskodó pillanatot tudj becsempészni a sűrű napokba.



Váljon szokásoddá: próbálj meg egy apró, öngondoskodó mozzanatot valami olyasmihez kötni, amit minden nap csinálsz, például végy egy mély lélegzetet, valahányszor megállsz a piros lámpánál, vagy reggelizés közben az aznapi céljaidra koncentrálj ahelyett, hogy a közösségi médiát böngésznéd. Ne felejts el gratulálni magadnak, amikor sikerül egy-egy pillanatot szánni a feltöltődésre – ilyenkor az életed minden szereplőjének jót teszel.