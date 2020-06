Új szokások kialakítása az apró szokások módszerével

Írtam egy könyvet arról, hogyan ültethetjük be az apró szokások módszerét a gyakorlatba, és ingyenes ötnapos programot is kínálok, amely során tanácsokat kaphatsz tőlem, vagy egy nálam képzett szakértő coachtól.



Egyelőre azonban hadd mutassam be három alapvető lépésben, hogyan is működik: