A környezeted befolyásolja, hogy mit eszel

Hogyan befolyásolja az étrendünket a környezet?
Edzés
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Hol együnk? Miért számít a környezet, és hogyan tudjuk alakítani?
Gondolj vissza a legutóbbi olyan alkalomra, amikor letértél a helyes útról a választott ételekkel kapcsolatban. Hol ültél? Melyik tányért vagy tálat használtad? Milyen zene szólt, és ki volt veled? A válaszaid számítanak.
„A környezetünk sokkal jobban befolyásolja a döntéseinket, mint azt gondolnánk: egyfajta csendes tanácsadó” – mondja Krista Scott-Dixon, a Precision Nutrition tanmenetért felelős igazgatója, aki 20 éves táplálkozási oktatói tapasztalattal is rendelkezik. „Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy azért hozunk rossz döntéseket, mert nincs akaraterőnk, pedig valójában a közvetlen környezetünk drámai mértékben befolyásolhatja a sikeres kimenetelt.”
„A környezetünk sokkal jobban befolyásolja a döntéseinket, mint azt gondolnánk: egyfajta csendes tanácsadó.”
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Amikor Scott-Dixon környezetről beszél, könnyen lehet, hogy a fizikai környezet jut eszedbe, amely valóban óriási része a kirakósnak – a pontos hely, legyen az a konyha, az irodánk vagy a kocsi, illetve annak elrendezése befolyásolja, hogyan és mit eszünk. A kutatások azonban kimutatták, hogy vannak egyéb kisebb környezeti elemek, amelyek szintén kihatnak az étkezési szokásainkra, és az egészséges táplálkozás érdekében ezeket is nagyon fontos figyelembe venni.
Kezdjük a helyszínnel!
Scott-Dixon szerint a rendetlen, zsúfolt konyhában könnyebb elhamarkodott, rossz döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy mit is együnk, mivel nehezen találod meg vagy veszed elő az egészséges táplálkozáshoz szükséges ételeket. „Sosem fogsz zöld smoothie-t csinálni, ha a mixer a levelek és a pulton összegyűlt rumli alá van temetve.”
A tiszta, zavaró tényezőktől mentes tér sokat számít. Az Appetite nevű táplálkozási magazinban megjelent egyik tanulmány szerint ha a TV-t, számítógépet vagy telefont bámulva eszünk, nem tudjuk magunkat teljesen átadni az ételnek vagy akár a telítettség érzésének, ami nagyban megnöveli az esélyét annak, hogy később nassoljunk.
„Sosem fogsz zöld smoothie-t csinálni, ha a mixer a levelek és a pulton összegyűlt rumli alá van temetve.”
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Ugyanez igaz a menet közben evésre is. A témát tanulmányozó brit kutatók szerint ha gyorsan bekapsz egy energiaszeletet, miközben egyéb feladatokkal vagy elfoglalva, sokkal nagyobb eséllyel fogsz később nassolni, méghozzá azért, mert az agyad nem fogta el, hogy evett valamit, azaz nem érzékeli, hogy jól laktál, így később további táplálékot fogsz keresni.
A tálalás számít.
A tányérok is szerepet játszanak. A divatos, nagyméretű tálak, tányérok és csészék ugyan jól mutatnak, ugyanakkor átvernek, így a Cambridge Egyetem 60 tanulmány alapján készített metaelemzése szerint tudat alatt sokkal többet eszünk, mint egyébként.
Annyival többet, hogy a kutatók arra jutottak, hogy ha egyszerűen kisebb tálakon tálaljuk fel magunknak az ételt, akár napi 218 kalóriával csökkenthetjük a bevitelünket.
Korábbi kutatások szerint még a tányérok színe is hatással van ránk: ha fehér tányérról esszük a fehér rizst, nem is vesszük észre, hogy valójában mennyit ettünk. Ha ugyanazt a rizst sötétebb tányéron tálaljuk, jobban tudatában vagyunk annak, hogy mennyi fogyott belőle. A szakértők idevágó tippje, hogy igyekezzünk az étel színe szerint differenciálni a tányér színét, amikor csak lehet. A jó hír, hogy ha tápanyagokban gazdag, élénk színű ételeket fogyasztunk, a sima fehér étkétszelt is mindig beválik.
Hallgass az érzékszerveidre.
Környezetünket más érzékszerveinkkel is érzékeljük, így például a hallás is fontos szerepet játszik. Megy a TV a háttérben a konyhaasztalon? Üvölteted a zenét nassolás közben? A Journal of the Academy of Marketing Sciences nemrégiben kiadott kutatási eredményei szerint az ilyen helyzetekben többet eszünk, és egészségtelenebb ételeket választunk.
A tanulmány szerzői szerint a hangos zaj felemeli a pulzust, és stresszválaszt generál. Ez tudat alatt arra késztethet bennünket, hogy többet és gyorsabban együnk, illetve kalóriában és zsírban gazdagabb ételeket válasszunk.
Ki eszik veled?
Az utolsó tényező pedig a szociális közeg – kikkel szoktunk együtt enni, és miért. A friss kutatások szerint ha olyasvalakivel eszünk együtt, aki egészségesen táplálkozik, mi is nagyobb valószínűséggel hozunk jó döntést. Ennek a fordítottja is igaz: ha olyanokkal vacsorázunk, akik minden gyorsételt válogatás nélkül befalnak, és sok alkoholt isznak, mi is tudat alatt követjük őket.
Jelenleg nincs nagy befolyásunk arra, hogy kivel eszünk együtt, és ez is nagy hatással lehet az étrendünkre Scott-Dixon szerint. Mindent egybevetve a lényeg az, hogy ha egészségesen szeretnénk étkezni, oda kell figyelnünk a környezetünkre.
„Nem arra törekszem, hogy minden egyes étkezésnél tökéletes legyen a környezet, hanem hogy egyre gyakrabban sikerüljön kissé jobbá tenni.”
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Mindent egybevetva a lényeg az, hogy ha egészségesen szeretnénk étkezni, oda kell figyelnünk a környezetünkre.
„Így képzelem én el a folytonosságot” – mondja Scott-Dixon. „Nem arra törekszem, hogy minden egyes étkezésnél tökéletes legyen a környezet, hanem hogy egyre gyakrabban sikerüljön kissé jobbá tenni.” Ez jelentheti például azt, hogy hetente egy nappal többször fordul elő, hogy nem az íróasztalodnál eszel. Vagy ha a vacsorához hozzá tartozik a közösségi média görgetése, mostantól hetente egyszer tedd félre a telefont.
Hogy miért? Nem kell radikálisan megváltoztatnod a környezeted ahhoz, hogy jobban kapcsolódj a jelenhez, nyugodtabban egyél, és egészséges ételek választására legyél előfeszítve. Kezdd a kis dolgokkal. Alakíts ki tiszta, hívogató teret az étkezéshez. Limitáld a zavaró tényezőket. Gondold végig a tányérokat, a háttérzajt és a társaságot. Ha ilyen apró lépésekkel igyekszel kialakítani a megfelelő környezetet, állandó pozitív lendületet kapsz, amely idővel nagy eredményeket hoz.
Váljon szokásoddá: Válassz egy olyan apró dolgot, amit pozitívan meg tudsz változtatni a környezetedben, mint például hogy legalább napi egy étkezésnél asztalhoz ülsz. Ezt az új viselkedést horgonyozd egy már meglévő szokásodhoz: például nézz rá a telefonodra, hogy tudd, mikor jön az étkezés ideje. Ha legközelebb megnézed az órát, jusson eszedbe, hogy „ideje leülni.” Ne feledj el gratulálni magadnak, valahányszor sikerrel jársz, mert ez segít rögzíteni az új szokást.