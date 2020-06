A környezeted befolyásolja, hogy mit eszel

Hallgass az érzékszerveidre.

Környezetünket más érzékszerveinkkel is érzékeljük, így például a hallás is fontos szerepet játszik. Megy a TV a háttérben a konyhaasztalon? Üvölteted a zenét nassolás közben? A Journal of the Academy of Marketing Sciences nemrégiben kiadott kutatási eredményei szerint az ilyen helyzetekben többet eszünk, és egészségtelenebb ételeket választunk.



A tanulmány szerzői szerint a hangos zaj felemeli a pulzust, és stresszválaszt generál. Ez tudat alatt arra késztethet bennünket, hogy többet és gyorsabban együnk, illetve kalóriában és zsírban gazdagabb ételeket válasszunk.