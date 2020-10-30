A környezeted befolyásolja, hogy mit eszel

Mindent egybevetva a lényeg az, hogy ha egészségesen szeretnénk étkezni, oda kell figyelnünk a környezetünkre.



„Így képzelem én el a folytonosságot” – mondja Scott-Dixon. „Nem arra törekszem, hogy minden egyes étkezésnél tökéletes legyen a környezet, hanem hogy egyre gyakrabban sikerüljön kissé jobbá tenni.” Ez jelentheti például azt, hogy hetente egy nappal többször fordul elő, hogy nem az íróasztalodnál eszel. Vagy ha a vacsorához hozzá tartozik a közösségi média görgetése, mostantól hetente egyszer tedd félre a telefont.



Hogy miért? Nem kell radikálisan megváltoztatnod a környezeted ahhoz, hogy jobban kapcsolódj a jelenhez, nyugodtabban egyél, és egészséges ételek választására legyél előfeszítve. Kezdd a kis dolgokkal. Alakíts ki tiszta, hívogató teret az étkezéshez. Limitáld a zavaró tényezőket. Gondold végig a tányérokat, a háttérzajt és a társaságot. Ha ilyen apró lépésekkel igyekszel kialakítani a megfelelő környezetet, állandó pozitív lendületet kapsz, amely idővel nagy eredményeket hoz.



Váljon szokásoddá: Válassz egy olyan apró dolgot, amit pozitívan meg tudsz változtatni a környezetedben, mint például hogy legalább napi egy étkezésnél asztalhoz ülsz. Ezt az új viselkedést horgonyozd egy már meglévő szokásodhoz: például nézz rá a telefonodra, hogy tudd, mikor jön az étkezés ideje. Ha legközelebb megnézed az órát, jusson eszedbe, hogy „ideje leülni.” Ne feledj el gratulálni magadnak, valahányszor sikerrel jársz, mert ez segít rögzíteni az új szokást.