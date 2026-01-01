Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Open • Closes at 7:30 PM

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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Store Hours

Mon - Sat: 9:30 AM - 7:30 PM
Sun: 11:00 AM - 6:00 PM

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

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