Nike Factory Store Cape Town

Nike Factory Store Cape Town

Open • Closes at 5:30 PM

Access Park Kenilworth

Chichester St.

Unit C7

Cape Town, Western Cape, 7708, ZA

+27 (0)87 7588621

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Store Hours

Mon - Fri: 9:00 AM - 5:30 PM
Sat: 9:00 AM - 5:00 PM
Sun: 9:00 AM - 2:00 PM

Services

  • Sale 24/7

    Sale 24/7

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