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Γυναίκες Dri-FIT Σορτς

(96)
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο σορτς ποδηλασίας μεσαίου καβάλου 8 cm
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro
Γυναικείο σορτς ποδηλασίας μεσαίου καβάλου 8 cm
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο σορτς Dri-FIT μεσαίου καβάλου για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο σορτς Dri-FIT μεσαίου καβάλου για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ
37,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
44,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
39,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο με τσέπες 10 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο με τσέπες 10 cm
64,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
29,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Γυναικείο σορτς Dri-FIT ADV μεσαίου καβάλου για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 8 cm
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike AeroSwift
Γυναικείο σορτς Dri-FIT ADV μεσαίου καβάλου για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 8 cm
79,99 €
Nike Flow
Nike Flow Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Flow
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 για τρέξιμο
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο σορτς Dri-FIT μεσαίου καβάλου για τρέξιμο 2 σε 1
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο σορτς Dri-FIT μεσαίου καβάλου για τρέξιμο 2 σε 1
64,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Γυναικείο σορτς τένις Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
NikeCourt Ace Advantage
Γυναικείο σορτς τένις Dri-FIT
69,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας Dri-FIT 13 cm
Nike Pro Seamless
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας Dri-FIT 13 cm
42,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο σορτς μεσαίου ύψους Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο σορτς μεσαίου ύψους Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
44,99 €
Nike Attack
Nike Attack Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Attack
Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT 10 cm
29,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 13 cm μεσαίου ύψους
32,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας με τσέπες 20 cm (μητρότητας)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike (M) One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας με τσέπες 20 cm (μητρότητας)
34,99 €
Nike Flow
Nike Flow Γυναικείο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 με διχτυωτό υλικό για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Flow
Γυναικείο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 με διχτυωτό υλικό για τρέξιμο
47,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας Dri-FIT 13 cm
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 15 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 15 cm
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς για τρέξιμο Dri-FIT 18 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς για τρέξιμο Dri-FIT 18 cm
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο υφαντό σορτς μεσαίου καβάλου με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT 8 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο υφαντό σορτς μεσαίου καβάλου με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT 8 cm
37,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 18 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 18 cm
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο σορτς ποδηλασίας μεσαίου ύψους 18 cm με συγκολλητή ραφή
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο σορτς ποδηλασίας μεσαίου ύψους 18 cm με συγκολλητή ραφή
74,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV
74,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλουγια τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλουγια τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm
79,99 €
Nike Academy
Nike Academy Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT 10 cm
24,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
A'ja Wilson
Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 10 cm
54,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείο σορτς 5 cm
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείο σορτς 5 cm
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείο σορτς 13 cm
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείο σορτς 13 cm
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας χωρίς ραφή μπροστά 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Universa
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας χωρίς ραφή μπροστά 13 cm
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο σορτς δύο σε ένα
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro
Γυναικείο σορτς δύο σε ένα
42,99 €
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Γυναικείο χαλαρό σορτς
NikeSKIMS Airy
Γυναικείο χαλαρό σορτς
64,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
44,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Zenvy
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς 7,6 εκ.
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς 7,6 εκ.
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 8 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 8 cm
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Σορτς με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Dri-FIT Sport
Σορτς με ρόμβους
49,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο εφαρμοστό σορτς μεσαίου καβάλου 5 cm με κορδόνι που σφίγγει
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο εφαρμοστό σορτς μεσαίου καβάλου 5 cm με κορδόνι που σφίγγει
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 6 cm
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike Swift
Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 6 cm
64,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Σορτς μπάσκετ Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
A'ja Wilson
Σορτς μπάσκετ Dri-FIT
64,99 €
NikeSKIMS Stretch νάιλον
NikeSKIMS Stretch νάιλον Γυναικείο σορτς για τρέξιμο
NikeSKIMS Stretch νάιλον
Γυναικείο σορτς για τρέξιμο
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς 8 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς 8 cm
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
74,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike 24.7 PerfectStretch
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT
64,99 €
Nike Academy
Nike Academy Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT 10 cm
24,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
A'ja Wilson
Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 10 cm
54,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείο σορτς 5 cm
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείο σορτς 5 cm
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Γυναικείο σορτς 13 cm
NikeSKIMS Studio Stretch
Γυναικείο σορτς 13 cm
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας χωρίς ραφή μπροστά 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Universa
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας χωρίς ραφή μπροστά 13 cm
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο σορτς δύο σε ένα
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro
Γυναικείο σορτς δύο σε ένα
42,99 €
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Γυναικείο χαλαρό σορτς
NikeSKIMS Airy
Γυναικείο χαλαρό σορτς
64,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν κάπρι
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 13 cm
44,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Zenvy
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 20 cm
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς 7,6 εκ.
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο εμπριμέ ψηλόμεσο σορτς 7,6 εκ.
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 8 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro Sculpt
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 8 cm
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς Dri-FIT με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
59,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Σορτς με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Dri-FIT Sport
Σορτς με ρόμβους
49,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο εφαρμοστό σορτς μεσαίου καβάλου 5 cm με κορδόνι που σφίγγει
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο εφαρμοστό σορτς μεσαίου καβάλου 5 cm με κορδόνι που σφίγγει
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Γυναικείο σορτς με ρόμβους 10 cm
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 6 cm
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike Swift
Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλου Dri-FIT για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 6 cm
64,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Σορτς μπάσκετ Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
A'ja Wilson
Σορτς μπάσκετ Dri-FIT
64,99 €
NikeSKIMS Stretch νάιλον
NikeSKIMS Stretch νάιλον Γυναικείο σορτς για τρέξιμο
NikeSKIMS Stretch νάιλον
Γυναικείο σορτς για τρέξιμο
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς 8 cm
NikeSKIMS Matte
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς 8 cm
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
NikeSKIMS Satin Shine
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
74,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
Ανακυκλωμένα υλικά
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Γυναικείο ποδοσφαιρικό σορτς Nike Dri-FIT Replica
54,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike 24.7 PerfectStretch
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT
64,99 €