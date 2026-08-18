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Γενική προπόνηση

(29)
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
+3
Nike Metcon 10
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
+8
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Free Metcon 7
Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
129,99 €
Nike Metcon 10 AMP
Nike Metcon 10 AMP Ανδρικά παπούτσια άσκησης
+7
Nike Metcon 10 AMP
Ανδρικά παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike Flex Train
Nike Flex Train Ανδρικά παπούτσια άσκησης
+2
Nike Flex Train
Ανδρικά παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
Σύντομα κοντά σου
Nike Hybrid RN
Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
149,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Ανδρικά παπούτσια προπόνησης
+1
Nike Free Metcon 7
Ανδρικά παπούτσια προπόνησης
129,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
+3
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Bella 7
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike MC Trainer 3
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
79,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Γυναικεία παπούτσια άσκησης
+1
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Flex Train
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Ανδρικά παπούτσια άσκησης (πολύ φαρδιά)
Nike Air Monarch IV
Ανδρικά παπούτσια άσκησης (πολύ φαρδιά)
79,99 €
LeBron TR 1
LeBron TR 1 Ανδρικά παπούτσια άσκησης
LeBron TR 1
Ανδρικά παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Ανδρικά παπούτσια άσκησης
+6
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Ανδρικά παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Ανδρικά παπούτσια άσκησης
+2
Nike Reax 8 TR
Ανδρικά παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
Nike MC Trainer 4
Γυναικεία παπούτσια προπόνησης
79,99 €
Nike Air Monarch SE
Nike Air Monarch SE Ανδρικά παπούτσια άσκησης
+3
Nike Air Monarch SE
Ανδρικά παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο κολάν μεσαίου ύψους με φάσες από διχτυωτό υλικό
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο κολάν μεσαίου ύψους με φάσες από διχτυωτό υλικό
Έκπτωση 30%
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο κολάν (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο κολάν (μεγάλα μεγέθη)
Έκπτωση 29%
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 13 cm (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 13 cm (μεγάλα μεγέθη)
Έκπτωση 30%
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Nike In-Season TR 14
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Free 2025
Γυναικεία παπούτσια άσκησης
Έκπτωση 30%
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Ανδρικά παπούτσια προπόνησης
Nike MC Trainer 4
Ανδρικά παπούτσια προπόνησης
79,99 €
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Ανδρικά παπούτσια προπόνησης
Σύντομα κοντά σου
Nike Hybrid RN
Ανδρικά παπούτσια προπόνησης
149,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Ανδρικό φανελάκι προπόνησης
Nike Dri-FIT
Ανδρικό φανελάκι προπόνησης
32,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια άσκησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Metcon 10 By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια άσκησης
169,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια άσκησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Metcon 10 By You
Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια άσκησης
169,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια προπόνησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Free Metcon 7 By You
Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια προπόνησης
159,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Εξατομίκευση
+1
Εξατομίκευση
Nike Free RN By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
129,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια προπόνησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Free Metcon 7 By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια προπόνησης
159,99 €
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Εξατομικευμένα παπούτσια
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Εξατομικευμένα παπούτσια
159,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια άσκησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Metcon 10 By You
Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια άσκησης
169,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια προπόνησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Free Metcon 7 By You
Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια προπόνησης
159,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Εξατομίκευση
+1
Εξατομίκευση
Nike Free RN By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
129,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια προπόνησης
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Free Metcon 7 By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια προπόνησης
159,99 €
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Εξατομικευμένα παπούτσια
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Εξατομικευμένα παπούτσια
159,99 €

Προϊόντα γενικής προπόνησης

Ανέβασε την ένταση των ασκήσεών σου με τον κατάλληλο εξοπλισμό γενικής προπόνησης από τη Nike. Ανεξάρτητα από το αν θέλεις να επιστρέψεις σε ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, να διατηρήσεις την ενδυνάμωση ή να αυξήσεις τη δύναμή σου στη μεταβατική περίοδο, η Nike έχει τα παπούτσια γενικής προπόνησης και τα ρούχα που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους στόχους σου. Βρες τα νέα στυλ για γυναικεία παπούτσια γενικής προπόνησης και ανδρικά παπούτσια γενικής προπόνησης σε διάφορα χρώματα. Αγόρασε τα Metcon, το ιδανικό παπούτσι για κυκλική προπόνηση ή διάλεξε το Romaleos για να νιώσεις τη σταθερότητα και τη στήριξη που προσφέρει στις προπονήσεις με άρση βαρών. Εξερεύνησε όλα τα ρούχα γενικής προπόνησης της Nike για να βρεις τα αγαπημένα σου T-Shirt, σορτς και κολάν προπόνησης που μπορείς να συνδυάσεις με τα αθλητικά παπούτσια σου για τις εμφανίσεις στο γυμναστήριο. Μην ξεχάσεις να ρίξεις μια ματιά στον εξοπλισμό μας για γενική προπόνηση, για να βρεις τσάντες και σακίδια που θα σε βοηθήσουν να μεταφέρεις με ασφάλεια τον εξοπλισμό σου προς και από το γυμναστήριο, παγούρια νερού για ενυδάτωση και πολλά ακόμα προϊόντα.