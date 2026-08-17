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Nike Black Friday Χειμερινά Τζάκετ & Μπουφάν 2026

(17)
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Ανδρικό παρκά Therma-FIT
Nike Sportswear Club
Ανδρικό παρκά Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο καπιτονέ puffer αμάνικο μπουφάν Therma-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο καπιτονέ puffer αμάνικο μπουφάν Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Windrunner
Nike Windrunner Ανδρικό αμάνικο μπουφάν Statement με πούπουλα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Windrunner
Ανδρικό αμάνικο μπουφάν Statement με πούπουλα
Έκπτωση 30%
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ με συνθετικό γέμισμα Jordan Therma-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Academy Pro
Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ με συνθετικό γέμισμα Jordan Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Windrunner
Nike Windrunner Ανδρικό παρκά με γέμισμα από πούπουλα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Windrunner
Ανδρικό παρκά με γέμισμα από πούπουλα
Έκπτωση 30%
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT ADV
Nike Pro Octa
Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT ADV
Έκπτωση 30%
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Ανδρικό χειμερινό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Nike Sportswear Club
Ανδρικό χειμερινό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος
Έκπτωση 30%
Nike Academy+
Nike Academy+ Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ Repel
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy+
Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ Repel
Έκπτωση 30%
Jordan Flight
Jordan Flight Ανδρικό τζάκετ με πυκνή επένδυση shearling
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Flight
Ανδρικό τζάκετ με πυκνή επένδυση shearling
Έκπτωση 30%
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Γυναικείο αμάνικο μπουφάν για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Γυναικείο αμάνικο μπουφάν για τρέξιμο
Έκπτωση 30%
Nike Windrunner
Nike Windrunner Ανδρικό μπουφάν
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Windrunner
Ανδρικό μπουφάν
Έκπτωση 30%
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT OCTA
Nike 24.7 PerfectStretch
Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT OCTA
Έκπτωση 30%
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Ανδρικό αμάνικο μπουφάν Therma-FIT ADV
Ανακυκλωμένα υλικά
ACG Lava Flow
Ανδρικό αμάνικο μπουφάν Therma-FIT ADV
Έκπτωση 30%
Nike Unlimited
Nike Unlimited Ανδρικό ευέλικτο τζάκετ Therma-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Unlimited
Ανδρικό ευέλικτο τζάκετ Therma-FIT
Έκπτωση 30%
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Ανδρικό τζάκετ Realtree
Jordan Flight Chicago
Ανδρικό τζάκετ Realtree
Έκπτωση 30%
Nike Unlimited
Nike Unlimited Ανδρικό ευέλικτο τζάκετ Repel με κουκούλα
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Unlimited
Ανδρικό ευέλικτο τζάκετ Repel με κουκούλα
Έκπτωση 30%
Nike Swift
Nike Swift Γυναικείο τζάκετ Therma-FIT για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swift
Γυναικείο τζάκετ Therma-FIT για τρέξιμο
Έκπτωση 30%