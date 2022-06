Γιατί και πώς να κάνεις την κόρη σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό

Ο τρόπος που συμμετέχεις και υπερασπίζεσαι τον αθλητισμό και την άσκηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη στάση των κοριτσιών απέναντί του, λέει η Megan Bartlett, ιδρύτρια του Center for Healing and Justice Through Sport, η οποία συνεργάστηκε με τη Nike για τη δημιουργία του Οδηγού προπόνησης κοριτσιών. Όσο πιο πολύ ασκείσαι και όσο πιο θετική γλώσσα χρησιμοποιείς για να περιγράψεις μια δραστηριότητα ("Χαίρομαι πολύ που σήμερα θα πάω για τρέξιμο!"), τόσο πιο πιθανό είναι το κορίτσι να δημιουργήσει τους δικούς της θετικούς συνειρμούς, λέει η Bartlett. "Εξίσου σημαντικό είναι να παίζεις μαζί της", προσθέτει η Fry. Επομένως, είτε η κόρη σου είναι τριών ετών είτε δεκατριών, άφησέ τη να επιλέξει μια δραστηριότητα (έτσι θα διασκεδάσει περισσότερο) και συνόδευσέ τη στο παιχνίδι.



Επίσης, φρόντισε το κορίτσι σου να διαθέτει επαρκή αθλητικό εξοπλισμό, όπως αθλητικούς στηθόδεσμους, παπούτσια και ρούχα που θα τη βοηθήσουν να γυμναστεί. Προσπάθησε να παρευρίσκεσαι σε όσες περισσότερες προπονήσεις και αγώνες της μπορείς για να την εμψυχώνεις, πηγαίνετε μαζί σε έναν ερασιτεχνικό γυναικείο αγώνα και προσπαθήστε να μιλάτε για τον αθλητισμό όπως θα μιλάγατε για τα μαθήματα ή τους φίλους της. Όλα αυτά τα βήματα θα την ενθαρρύνουν να αντιμετωπίζει τον αθλητισμό ως ένα φυσικό και συναρπαστικό τμήμα της ζωής της, λέει η Issokson-Silver, ενώ μην ξεχνάς επίσης να τονώνεις την αυτοπεποίθησή της, ώστε να τη βοηθήσεις να μην τα παρατήσει.