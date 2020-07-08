Smoothie αποκατάστασης με καρπούζι
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Ανάκαμψε μετά την προπόνηση με αυτό το απίστευτα υγιεινό smoothie.
Καρπούζι: το γλυκό, καλοκαιρινό φρούτο με τα άπειρα κρυφά πλεονεκτήματα. Μάθε γιατί είναι εκπληκτικό για τη μυϊκή αποκατάσταση και τη μείωση της φλεγμονής, καθώς και πώς μπορείς να το ενσωματώσεις στην αποκατάστασή σου με αυτήν την πεντανόστιμη συνταγή smoothie.
Αυτό το φιλικό προς τους vegan ρόφημα είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του μυϊκού πιασίματος και στην αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών μετά την έντονη προπόνηση. Επίσης, φτιάχνεται πολύ εύκολα και είναι απίστευτα δροσιστικό. Μάθε γιατί και δες την απλή συνταγή παρακάτω, μαζί με μερικές εύκολες συμβουλές προετοιμασίας και εξατομίκευσης.
Υλικά που ξεχωρίζουν (και γιατί θα τα λατρέψεις)
- Το καρπούζι είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά.
Αυτό το γλυκό φρούτο έχει φυσικά υψηλά επίπεδα λυκοπενίου, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής και του μυϊκού πιασίματος για ταχύτερη αποκατάσταση, καθώς και το αμινοξύ κιτρουλίνη, το οποίο πιστεύεται ότι αυξάνει τις επιδόσεις βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος και την πρόσληψη οξυγόνου. Επειδή το καρπούζι είναι κατά 92% νερό, μπορεί να συμβάλει στην επανενυδάτωση του σώματος μετά από μια απαιτητική προπόνηση.
- Το κουνουπίδι προσφέρει υφή χωρίς να επηρεάζει τη γεύση.
Αν δεν σου αρέσει η ιδέα της προσθήκης κουνουπιδιού σε ένα smoothie, δεν χρειάζεται να ανησυχείς, καθώς ουσιαστικά δεν έχει γεύση (πιθανότατα θα γεύεσαι μόνο το πιο γλυκό μάνγκο και το καρπούζι). Το λαχανικό χαρίζει κρεμώδη υφή, όπως ένα γαλακτοκομικό προϊόν. Δες το σαν έναν απλό τρόπο για να προσθέσεις περισσότερα λαχανικά στη διατροφή σου.
Χρήσιμες συμβουλές για εύκολη προετοιμασία γευμάτων
- Προμηθεύσου αρκετή ποσότητα από τα απαραίτητα συστατικά.
Αγόρασε μερικές σακούλες κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, ώστε να έχεις εύκαιρο ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις πολλές μερίδες.
- Φτιάξε πολλές μερίδες κουνουπιδιού.
Προετοίμασε το φρέσκο κουνουπίδι από πριν. Χώρισε το ολόκληρο κουνουπίδι σε μπουκέτα, μαγείρεψέ τα στον ατμό και μετά βάλ' τα στην κατάψυξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν τα ωμά λαχανικά σε φουσκώνουν.
- Αποθήκευσε έξυπνα τα υλικά.
Αποθήκευσε ατομικές μερίδες μάνγκο και κουνουπιδιού μαζί σε αεροστεγή δοχεία και μετά βάλ' τα στην κατάψυξη. Όταν θέλεις να φτιάξεις smoothie, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τα προσθέσεις στο μπλέντερ με τα υπόλοιπα συστατικά.
Θέλεις να το εξατομικεύσεις; Δες μερικές ιδέες:
- Χρησιμοποίησε οποιοδήποτε εναλλακτικό γάλα.
Αν αποφεύγεις τα γαλακτοκομικά, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Αν έχεις αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, μπορείς να αντικαταστήσεις το γάλα ξηρών καρπών με γάλα καρύδας ή βρώμης.
- Πρόσθεσε πρωτεΐνη.
Για να βελτιστοποιήσεις την αποκατάσταση μετά την προπόνηση ενδυνάμωσης με στόχο την αύξηση της μυϊκής μάζας, μπορείς να προσθέσεις μια σκόνη πρωτεΐνης χωρίς γεύση (προτίμησε μια πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης, αν θέλεις να διατηρήσεις τον vegan χαρακτήρα). Μπορείς επίσης να προσθέσεις σκέτο στραγγιστό γιαούρτι που είναι φιλικό προς τους χορτοφάγους.
- Μείωσε τη ζάχαρη.
Μπορείς να αντικαταστήσεις το μάνγκο με ένα φρούτο που έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, όπως φράουλες ή μύρτιλα.
- Δείξε ευελιξία με τους σπόρους.
Αν δεν έχεις σπόρους κάνναβης στο ντουλάπι σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις σπόρους τσία ή λιναρόσπορο. Θα προσφέρουν περισσότερες ίνες που θα σε χορτάσουν, αλλά λιγότερη πρωτεΐνη σε σχέση με τους σπόρους κάνναβης.
Πώς να το φτιάξεις: smoothie αποκατάστασης με καρπούζι
Μερίδες: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά
Συνολικός χρόνος: 5 λεπτά
Υλικά
152 γρ. καρπούζι σε κύβους
100 γρ. κατεψυγμένα μπουκέτα κουνουπιδιού
40 γρ. φρέσκο ή κατεψυγμένο κομμένο μάνγκο
30 mL φρέσκος χυμός λάιμ
180 mL γάλα ξηρών καρπών
5 mL γύρη μέλισσας και επιπλέον ποσότητα για γαρνίρισμα
5 mL σπόροι κάνναβης και επιπλέον ποσότητα για γαρνίρισμα
Εκτέλεση
- Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ. Αναμιγνύουμε μέχρι να πολτοποιηθούν.
- Γαρνίρουμε με γύρη μέλισσας και σπόρους κάνναβης. Απόλαυσε αμέσως με επαναχρησιμοποιήσιμο καλαμάκι.