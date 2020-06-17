Το πάτωμα είναι λάβα
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Η θερμοκρασία πρόκειται να ανέβει κατακόρυφα. Παίξε αυτό το κλασικό παιχνίδι με τα παιδιά για να δραστηριοποιήσεις όλη την οικογένεια.
Είναι ένα πανάρχαιο παιχνίδι (λέμε τώρα). Επίσης, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεσηκώσεις όλη την οικογένεια. Μιλάμε για ένα πάτωμα που μετατρέπεται σε λάβα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ώρα να ξεκινήσουν όλοι να κάνουν άλματα, να στριφογυρίζουν και να χοροπηδούν για να μείνουν μακριά από το πάτωμα, αλλά και να μην "καούν".
Όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά λατρεύουν τα παιχνίδια. Είμαστε όμως σίγουροι πως αρέσουν και σε εμάς τους μεγάλους. Επομένως, σε αυτήν την άσκηση μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι. Πες στην οικογένεια ότι το πάτωμα είναι στην πραγματικότητα λάβα. Μπορείτε να ξεκινήσετε την άσκηση κανονικά, με προβολές και βαθιά καθίσματα στο "κανονικό πάτωμα". Μόλις όμως κάποιος φωνάξει "Το πάτωμα είναι λάβα!", όλοι πρέπει να σταματήσουν ό,τι κάνουν και να πηδήξουν πάνω στον καναπέ (ή σε όποιο κοντινό έπιπλο) για να γλυτώσουν από το καυτό πάτωμα.
Μόλις διαλυθεί η "λάβα", μπορείς να πεις σε όλους να επιστρέψουν στο πάτωμα και να ξεκινήσετε ασκήσεις inchworm και άλματα με τεντωμένα χέρια και πόδια. Όχι όμως για πολύ! Ανά πάσα στιγμή, το πάτωμα μπορεί να ξαναγίνει λάβα (μόλις φωνάξει κάποιος). Φρόντισε η οικογένεια να είναι συνέχεια σε επιφυλακή για το επόμενο άλμα.