Όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά λατρεύουν τα παιχνίδια. Είμαστε όμως σίγουροι πως αρέσουν και σε εμάς τους μεγάλους. Επομένως, σε αυτήν την άσκηση μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι. Πες στην οικογένεια ότι το πάτωμα είναι στην πραγματικότητα λάβα. Μπορείτε να ξεκινήσετε την άσκηση κανονικά, με προβολές και βαθιά καθίσματα στο "κανονικό πάτωμα". Μόλις όμως κάποιος φωνάξει "Το πάτωμα είναι λάβα!", όλοι πρέπει να σταματήσουν ό,τι κάνουν και να πηδήξουν πάνω στον καναπέ (ή σε όποιο κοντινό έπιπλο) για να γλυτώσουν από το καυτό πάτωμα.



Μόλις διαλυθεί η "λάβα", μπορείς να πεις σε όλους να επιστρέψουν στο πάτωμα και να ξεκινήσετε ασκήσεις inchworm και άλματα με τεντωμένα χέρια και πόδια. Όχι όμως για πολύ! Ανά πάσα στιγμή, το πάτωμα μπορεί να ξαναγίνει λάβα (μόλις φωνάξει κάποιος). Φρόντισε η οικογένεια να είναι συνέχεια σε επιφυλακή για το επόμενο άλμα.