Ο αθλητισμός, τα κορίτσια και η εφηβεία

Εφηβεία, περίοδος και αθλητισμός
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Κορίτσια στην εφηβεία και αθλητισμός
Εφηβεία, περίοδος και αθλητισμός
Ας το αποδεχτούμε, η εφηβεία είναι μια περίπλοκη περίοδος. Είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά και μια περίοδος συναισθηματικών και σωματικών αλλαγών, που μπορεί να κάνει πολλά άτομα να νιώθουν ευάλωτα και ανασφαλή. Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα νεαρά κορίτσια. Συνεργαστήκαμε με το Women in Sport, μια φιλανθρωπική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει ως στόχο να δίνει σε κάθε γυναίκα και κορίτσι την ευκαιρία να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Τα μέλη αυτής της οργάνωσης πιστεύουν ότι η εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος διαμόρφωσης της αντίληψης στα κορίτσια ότι η άσκηση είναι μια διασκεδαστική εμπειρία που προσφέρει ανταμοιβές και οφέλη για την υγεία. Το Women in Sport ιδρύθηκε το 1984 και μέσω της εκτενούς έρευνας στον εν λόγω τομέα, απέδειξε πολλές φορές ότι "τα κορίτσια δεν απολαμβάνουν τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα του αθλητισμού". Κοινή αποστολή μας είναι να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση.
Η εφηβεία και η περίοδος δεν θα πρέπει να είναι η αιτία για την οποία τα κορίτσια δεν απολαμβάνουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Ωστόσο, με όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της εφηβείας, από την περίοδο και την ανάπτυξη του στήθους μέχρι την οσμή του σώματος και την τριχοφυΐα, αυτό το χρονικό διάστημα είναι γεμάτο αλλαγές. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση των κοριτσιών, τα κίνητρα και ακόμα και την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα σπορ.
Αυτό ακριβώς αποδεικνύει η έρευνα του Women in Sport. Το μεγαλύτερο μέρος από τα 2,1 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας 11-16 ετών στο ΗΒ(1) δεν απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του αθλητισμού. Το 34% των κοριτσιών δήλωσαν ότι δεν συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο επειδή δεν τους αρέσει να τις παρακολουθούν, ενώ το 35% απέχουν εντελώς από τον αθλητισμό επειδή δεν έχουν αυτοπεποίθηση.(2) Τα καλά νέα: η αλλαγή είναι καθ' οδόν. Συνέχισε να διαβάζεις για να βοηθήσεις τη σημερινή γενιά νεαρών κοριτσιών.
Η δέσμευση Made to Play της Nike ενθαρρύνει τα κορίτσια να πάρουν το προβάδισμα στον αθλητισμό. Εστιάζοντας στην ενδυνάμωση των παιδιών σε κάθε επίπεδο, τα προγράμματα της δέσμευσης αυτής βασίζονται στα σπορ και προσφέρουν ευκαιρίες δραστηριοποίησης σε 17 εκατομμύρια παιδιά, ώστε να μπορούν να έχουν μια πιο υγιή, χαρούμενη και επιτυχημένη ζωή.
Στο σχολείο, η εφίδρωση, η τριχοφυΐα στο σώμα και ο φόβος των διαρροών, καθώς και η αντιλαμβανόμενη αίσθηση της έλλειψης ικανοτήτων μπορεί να προκαλέσει περιπαικτικά σχόλια από άλλους μαθητές. Αυτό ακριβώς το άγχος για την κριτική και τον ανταγωνισμό μπορεί να πλήξει σημαντικά την αυτοεκτίμηση των νεαρών κοριτσιών και να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά τους για άσκηση.
Το Women in Sport επισημαίνει ότι τα κορίτσια είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε ομαδικά σπορ, με το 48% των κοριτσιών ηλικίας 13-16 ετών να συμμετέχουν σε ομαδικά σπορ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα συγκριτικά με το 68% των αγοριών.(3) Για την ακρίβεια, τα περισσότερα κορίτσια παρατούν τα σπορ και την άσκηση κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους συγκριτικά με κάθε άλλο χρονικό διάστημα της ζωής τους. Από τα κορίτσια ηλικίας 12-14 ετών, το 42% δήλωσαν ότι αποφεύγουν την άσκηση όταν έχουν περίοδο.(4) Αυτού του είδους η συμπεριφορά διαμορφώνει συνήθειες που δύσκολα αντιστρέφονται στα επόμενα χρόνια της ζωής
Τα οφέλη του αθλητισμού για τα νεαρά κορίτσια
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αθλητισμός δίνει δύναμη στα κορίτσια. Ακόμα καλύτερα, η υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής από νωρίς μπορεί να επηρεάσει θετικά τη μετάβαση των κοριτσιών στην ενηλικίωση. Η έρευνα του Women in Sport δείχνει ότι αν τα κορίτσια ξεκινήσουν να γυμνάζονται από νεαρή ηλικία, έχουν λιγότερες πιθανότητες να τα παρατήσουν στο μέλλον. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους πρέπει να ενθαρρύνουμε τα νεαρά κορίτσια να παραμένουν δραστήρια ακόμα και όταν έχουν περίοδο.
"Η άσκηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μειώσουμε τα συμπτώματα και να βοηθήσουμε τα κορίτσια να νιώσουν καλύτερα", λέει η επιστήμονας αθλητισμού Georgie Bruinvels, PhD. Η αποδέσμευση ενδορφινών "μπορεί να τονώσει τη διάθεση και να συμβάλει στη χαλάρωση". Η άθληση μαζί με άλλα άτομα είναι ένας σπουδαίος τρόπος μύησης των παιδιών στον αθλητισμό κατά τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής τους με τη φυσική κατάσταση. Αν θέλεις να αντλήσεις έμπνευση για το πώς να ξεκινήσεις, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στην εφαρμογή Nike Run και να διαλέξεις από διαδρομές τρεξίματος με καθοδήγηση έως συμβουλές προπόνησης που είναι κατάλληλες για κάθε επίπεδο. Αφού επιλέξεις την αγαπημένη σου προπόνηση, μπορείς να την αναδείξεις σε οικογενειακή δραστηριότητα που θα κάνετε παρέα.
Τα σπορ και η κίνηση ευνοούν επίσης σημαντικά το μυαλό. Ανεξάρτητα από την ηλικία και τα ενδιαφέροντα, η σωματική δραστηριότητα δείχνει στους εφήβους τις δυνατότητες του μυαλού και του σώματός τους. Ο αθλητισμός δημιουργεί φιλίες και αναμνήσεις για τις οποίες τα κορίτσια μπορούν να είναι περήφανα. Τους μαθαίνει πώς να διατηρούν την ψυχραιμία τους όταν είναι υπό πίεση και πώς να διαχειρίζονται το άγχος, καθώς και πώς να δέχονται την ήττα με αξιοπρέπεια και τη νίκη με ταπεινότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανεκτίμητης αξίας για τη μελλοντική τους επιτυχία.
Από την πειθαρχία και την προσήλωση έως την ικανότητα να παίζει κανείς ομαδικά, η υγιής νοοτροπία διευκολύνει τη μετάβαση από τα σχολικά χρόνια στον εργασιακό στίβο. Η άσκηση ενισχύει επίσης τα επίπεδα ενέργειας, καθώς μπορεί να καθαρίσει το μυαλό και να βελτιώσει τον ύπνο και τη διάθεση. Το Women in Sport κατέδειξε ότι το 42% των εργαζόμενων γυναικών συμφωνούν ότι η δραστηριότητα τις βοηθά να παραμένουν ήρεμες στη διάρκεια περιόδων εργασίας με έντονο άγχος.(5)
Τα θετικά πρότυπα και οι προπονητές μπορούν να κάνουν τα σπορ πιο προσιτά και προσεγγίσιμα για τα κορίτσια. Η παροχή κινήτρων και έμπνευσης, καθώς και η ενδυνάμωση των κοριτσιών μπορεί να τα βοηθήσει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, εντός και εκτός γηπέδου, αλλά και να αυξήσει τις πιθανότητές τους να συνεχίσουν τον αθλητισμό και να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη στη μετέπειτα ζωή τους.
Κάνε τον αθλητισμό διασκέδαση για τα κορίτσια τώρα και στο μέλλον, διαβάζοντας τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών Made to Play. Αποτελεί μέρος της δέσμευσης Made to Play της Nike να δραστηριοποιήσει τα παιδιά, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν μια πιο υγιή, χαρούμενη και επιτυχημένη ζωή.
Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς
Οι γονείς μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι κόρες τους έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον αθλητισμό και τα αμέτρητα πλεονεκτήματα που προσφέρει κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους αλλά και στην ενήλικη ζωή τους. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά απλά βήματα που μπορούν να τις προετοιμάσουν για το παιχνίδι και την άσκηση.
1. Ξεκίνησε τις συζητήσεις από νωρίς
Δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι το παιδί σου να φτάσει στην εφηβεία για να θίξεις το θέμα. Η Georgie Bruinvels, PhD, ειδική στην επιστήμη του γυναικείου αθλητισμού αναφέρει: "Πρέπει να καταρρίψουμε τα ταμπού γύρω από το θέμα της περιόδου και να αλλάξουμε τη νοοτροπία των κοριτσιών και των αγοριών σχετικά με την έμμηνο ρύση". Όσο περισσότερο εξερευνάτε μαζί τα χαρακτηριστικά της εφηβείας, από την ονομασία των μερών του σώματος έως τις σωματικές αλλαγές, όπως τα σπυράκια και η τριχοφυΐα, τόσο πιο φυσιολογική θα είναι η περίοδος και η εφηβεία. Αν υπενθυμίζουμε στα κορίτσια ότι δεν είναι μόνα τους και προσπαθήσουμε να τους μιλήσουμε για τη δική μας εμπειρία με την εφηβεία, θα τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να νιώσουν άνετα με το σώμα τους, καθώς προσπαθούν να συμφιλιωθούν με τη νέα τους εμφάνιση.
2. Γυμναστείτε παρέα
Τα στοιχεία του Women in Sport αποκαλύπτουν ότι μια δραστήρια μαμά έχει περισσότερες πιθανότητες να μεγαλώσει μια δραστήρια κόρη. Για την ακρίβεια, τα κορίτσια με δραστήριες μητέρες σε σωματικό επίπεδο έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, ενώ τα παιδιά με δύο δραστήριους γονείς έχουν περίπου εξαπλάσιες πιθανότητες. Αν ξεκινήσετε παρέα τη δραστηριότητα από νωρίς, η κόρη σου θα δει πώς εκφράζεις εσύ την αυτοπεποίθησή σου για το σώμα σου σε κάθε σημείο του έμμηνου κύκλου. Αυτό θα τη βοηθήσει να αποκτήσει μια φυσιολογική άποψη για την περίοδο, αλλά και θα την ανακουφίσει από το άγχος που συνδέεται με τα πρώτα χρόνια της εφηβείας. Για αρχή, μπορείτε να κάνετε παρέα μια ευχάριστη προπόνηση συνεργασίας από την εφαρμογή Nike Training Club. Αυτός ο χρόνος που θα περνάτε μαζί είναι ένας τρόπος να πετύχετε στόχους και να δημιουργήσετε αναμνήσεις, αλλά και να εντοπίσεις τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει η κόρη σου. Δοκίμασε τη συλλογή μας με προγράμματα ασκήσεων για όλη την οικογένεια. Περιλαμβάνει κάτι για όλους, ανεξάρτητα από την εμπειρία ή το επίπεδό σου.
3. Ξέχνα τον ανταγωνισμό
Όταν οι έφηβες αισθάνονται την ανάγκη να δείχνουν και να είναι οι καλύτερες, δοκίμασε μερικές φρέσκες και ψυχαγωγικές ευκαιρίες που θα αναδείξουν και πάλι τον αθλητισμό σε μια διασκεδαστική δραστηριότητα. Από την αναρρίχηση σε βράχο με φίλους έως το τρέξιμο στην παραλία, μια νέα προοπτική για τη σωματική δραστηριότητα μπορεί να ελαχιστοποιήσει το αίσθημα ανταγωνισμού που νιώθουν τα νεαρά κορίτσια. Η άθληση μαζί με άλλα άτομα είναι ένας σπουδαίος τρόπος μύησης των παιδιών στον αθλητισμό κατά τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής τους με τη φυσική κατάσταση. Αν θέλεις να αντλήσεις έμπνευση για το πώς να ξεκινήσεις, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στην εφαρμογή Nike Run και να διαλέξεις από διαδρομές τρεξίματος με καθοδήγηση έως συμβουλές προπόνησης που είναι κατάλληλες για κάθε επίπεδο. Αφού επιλέξεις την αγαπημένη σου προπόνηση, μπορείς να την αναδείξεις σε οικογενειακή δραστηριότητα που θα κάνετε παρέα. Να θυμάσαι, δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να παραμένεις δραστήριος. Αν σε βοηθάει να ανεβάσεις παλμούς, τότε είναι καλός.
4. Κατανόησε ότι ο αθλητισμός μειώνει τα συμπτώματα της περιόδου
Παρόλο που η περίοδος και τα συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου (PMS) είναι συνηθισμένες αιτίες για τις οποίες τα κορίτσια απέχουν από τον αθλητισμό, η αλήθεια είναι ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί πράγματι να συμβάλει στην ανακούφιση από τις κράμπες. Αυτό οφείλεται στις ορμόνες τόνωσης της διάθεσης, γνωστές και ως ενδορφίνες, οι οποίες ενεργούν ως φυσικό παυσίπονο".
Δεν υπάρχει κανένας λόγος τα κορίτσια να μην γυμνάζονται όταν έχουν περίοδο. Για την ακρίβεια, η άσκηση μπορεί να τις βοηθήσει να νιώσουν πολύ καλύτερα, Απλώς χρειάζονται την κατάλληλη εκπαίδευση και παρότρυνση για να το κάνουν", προσθέτει η επιστήμονας αθλητισμού Georgie Bruinvels, PhD.
5. Προετοίμασε τα κορίτσια για το μάθημα γυμναστικής
Ο αθλητισμός στη διάρκεια της περιόδου προκαλεί έντονο άγχος στα κορίτσια. Το Women in Sport προτείνει να βοηθήσεις τα κορίτσια να σχεδιάσουν εκ των προτέρων το πρόγραμμά τους. Η σχεδίαση στρατηγικών για την καλύτερη διαχείριση της συμμετοχής σε σπορ και σε ασκήσεις γυμναστικής μπορεί να βοηθήσει τα κορίτσια να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και να τα παροτρύνει να συμμετέχουν.
Το Women in Sport κατέδειξε ότι το 42% των κοριτσιών ηλικίας 12-14 ετών δήλωσαν ότι αποφεύγουν την άσκηση όταν έχουν περίοδο(6), ενώ το 36% των κοριτσιών ηλικίας 13-16 ετών δεν καλύπτουν τη συνιστώμενη καθημερινή δραστηριότητα των 60 λεπτών(7). Για να διασκεδάσεις τους προβληματισμούς της, δοκίμασε να βάλεις σερβιέτες και πετσέτες στον αθλητικό σάκο της από πριν, καθώς και να συζητήσεις την αλλαγή σερβιέτας αμέσως πριν και μετά την άσκηση. Αυτό θα τονώσει δραματικά την αυτοπεποίθησή της. Εξίσου σημαντικά είναι το αποσμητικό και τα κατάλληλα ρούχα, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου αθλητικού στηθόδεσμου και ενός δεύτερου παντελονιού.
Παρόλο που η περίοδος και η εφηβεία είναι μια δύσκολη χρονική στιγμή για όλες τις γυναίκες, η επίγνωση του σώματος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Η παρακολούθηση του έμμηνου κύκλου βοηθά τις γυναίκες να έχουν τον έλεγχο του σώματός τους, αλλά και να διαπρέπουν στις σωματικές δραστηριότητες. Η παρότρυνση των κοριτσιών να παρακολουθούν τις ορμονικές μεταβολές τους μπορεί να βελτιώσει τη σχέση που έχουν με το σώμα τους και με τη σωματική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα να τα καθησυχάσει ότι όλα όσα βιώνουν είναι φυσιολογικά.
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τον τρόπο προσαρμογής των ασκήσεων στις τρεις φάσεις του γυναικείου κύκλου, δες τη συλλογή Nike Cycle Sync που υπάρχει διαθέσιμη στην εφαρμογή Nike Training Club.
Αυτό το άρθρο συντάχθηκε σε συνεργασία με το Women in Sport. Θέλεις να μάθεις περισσότερα; Θα βρεις αμέτρητες πληροφορίες στον ιστότοπό του.
(1) Αναγωγή του Women in Sport στα δεδομένα Sport England της έρευνας Active Lives CYP, 2018-19
(2) Κοινή έρευνα WiS και YST, 2017
(3) Έρευνα Active Lives CYP
(4) Κοινή έρευνα WiS και YST, 2017
(5) Κύρια έρευνα WiS
(6) Έρευνα Girls Active των Youth Sport Trust και Women in Sport, 2017
(7) Έρευνα Sport England Active Lives Children and Young people, 2018