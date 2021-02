Ο αθλητισμός, τα κορίτσια και η εφηβεία

Κορίτσια στην εφηβεία και αθλητισμός

Εφηβεία, περίοδος και αθλητισμός

Ας το αποδεχτούμε, η εφηβεία είναι μια περίπλοκη περίοδος. Είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά και μια περίοδος συναισθηματικών και σωματικών αλλαγών, που μπορεί να κάνει πολλά άτομα να νιώθουν ευάλωτα και ανασφαλή. Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα νεαρά κορίτσια. Συνεργαστήκαμε με το Women in Sport, μια φιλανθρωπική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει ως στόχο να δίνει σε κάθε γυναίκα και κορίτσι την ευκαιρία να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Τα μέλη αυτής της οργάνωσης πιστεύουν ότι η εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος διαμόρφωσης της αντίληψης στα κορίτσια ότι η άσκηση είναι μια διασκεδαστική εμπειρία που προσφέρει ανταμοιβές και οφέλη για την υγεία. Το Women in Sport ιδρύθηκε το 1984 και μέσω της εκτενούς έρευνας στον εν λόγω τομέα, απέδειξε πολλές φορές ότι "τα κορίτσια δεν απολαμβάνουν τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα του αθλητισμού". Κοινή αποστολή μας είναι να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση.





Η εφηβεία και η περίοδος δεν θα πρέπει να είναι η αιτία για την οποία τα κορίτσια δεν απολαμβάνουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Ωστόσο, με όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της εφηβείας, από την περίοδο και την ανάπτυξη του στήθους μέχρι την οσμή του σώματος και την τριχοφυΐα, αυτό το χρονικό διάστημα είναι γεμάτο αλλαγές. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση των κοριτσιών, τα κίνητρα και ακόμα και την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα σπορ.



Αυτό ακριβώς αποδεικνύει η έρευνα του Women in Sport. Το μεγαλύτερο μέρος από τα 2,1 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας 11-16 ετών στο ΗΒ(1) δεν απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του αθλητισμού. Το 34% των κοριτσιών δήλωσαν ότι δεν συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο επειδή δεν τους αρέσει να τις παρακολουθούν, ενώ το 35% απέχουν εντελώς από τον αθλητισμό επειδή δεν έχουν αυτοπεποίθηση.(2) Τα καλά νέα: η αλλαγή είναι καθ' οδόν. Συνέχισε να διαβάζεις για να βοηθήσεις τη σημερινή γενιά νεαρών κοριτσιών.



Η δέσμευση Made to Play της Nike ενθαρρύνει τα κορίτσια να πάρουν το προβάδισμα στον αθλητισμό. Εστιάζοντας στην ενδυνάμωση των παιδιών σε κάθε επίπεδο, τα προγράμματα της δέσμευσης αυτής βασίζονται στα σπορ και προσφέρουν ευκαιρίες δραστηριοποίησης σε 17 εκατομμύρια παιδιά, ώστε να μπορούν να έχουν μια πιο υγιή, χαρούμενη και επιτυχημένη ζωή.



Στο σχολείο, η εφίδρωση, η τριχοφυΐα στο σώμα και ο φόβος των διαρροών, καθώς και η αντιλαμβανόμενη αίσθηση της έλλειψης ικανοτήτων μπορεί να προκαλέσει περιπαικτικά σχόλια από άλλους μαθητές. Αυτό ακριβώς το άγχος για την κριτική και τον ανταγωνισμό μπορεί να πλήξει σημαντικά την αυτοεκτίμηση των νεαρών κοριτσιών και να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά τους για άσκηση.



Το Women in Sport επισημαίνει ότι τα κορίτσια είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε ομαδικά σπορ, με το 48% των κοριτσιών ηλικίας 13-16 ετών να συμμετέχουν σε ομαδικά σπορ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα συγκριτικά με το 68% των αγοριών.(3) Για την ακρίβεια, τα περισσότερα κορίτσια παρατούν τα σπορ και την άσκηση κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους συγκριτικά με κάθε άλλο χρονικό διάστημα της ζωής τους. Από τα κορίτσια ηλικίας 12-14 ετών, το 42% δήλωσαν ότι αποφεύγουν την άσκηση όταν έχουν περίοδο.(4) Αυτού του είδους η συμπεριφορά διαμορφώνει συνήθειες που δύσκολα αντιστρέφονται στα επόμενα χρόνια της ζωής