Κοιμήσου καλύτερα σήμερα για να τρέξεις καλύτερα αύριο

Μπορεί να μην είσαι επαγγελματίας δρομέας, αλλά περνάς σχεδόν το ένα τρίτο της ημέρας σου κάνοντας προπόνηση.



Ή, τουλάχιστον, αυτό θα έπρεπε να κάνεις. Ο ύπνος διάρκειας επτά έως εννέα ωρών είναι το απόλυτο εργαλείο της προπόνησής σου, είναι η ευκαιρία να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, όπως εξηγεί η Cheri Mah, MD, ιατρός επιστήμονας στο UCSF Human Performance Center και μέλος του Nike Performance Council που ειδικεύεται στον ύπνο και τις επιδόσεις κορυφαίων αθλητών. "Αν κοιμηθείς έξι ώρες, φορτίζεις τις μπαταρίες σου μέχρι το 60% και οι δυνάμεις σου εξαντλούνται πολύ πιο γρήγορα", αναφέρει η Dr Mah. "Δοκίμασε να τις φορτίζεις μέχρι το 80, 90 ή 100% κάθε βράδυ και δες μέχρι πού μπορείς να φτάσεις".



Αν στερηθείς τον ύπνο, όλα καταρρέουν, όπως εξηγεί η Mah δίνοντας τα εξής παραδείγματα:



1. Το μυαλό σου δεν θα είναι εξίσου καθαρό. Αν μείνεις ξύπνιος για 24 ώρες, οι επιπτώσεις στις πνευματικές και κινητικές σου ικανότητες θα είναι ανάλογες με αυτές που θα βίωνες αν η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα σου ήταν περίπου 0,1%, δηλαδή πάνω από το νόμιμο όριο για την οδήγηση.



2. Μπορεί να αρρωστήσεις. Αν κοιμάσαι έξι ή λιγότερες ώρες για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχεις τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να πάθεις κοινό κρυολόγημα από ό,τι αν κοιμόσουν επτά ή περισσότερες ώρες.



3. Μπορεί να πάρεις βάρος. Η χρόνια στέρηση ύπνου διαταράσσει τη λεπτίνη και την γκρελίνη, δηλαδή τις ορμόνες που ρυθμίζουν την πείνα, και μπορεί να σε κάνει να στραφείς σε τροφές με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και σάκχαρα.



Ωστόσο, η χειρότερη ίσως διαπίστωση για τους αθλητές προκύπτει από την τρέχουσα έρευνα της Mah, η οποία δείχνει ότι ο ανεπαρκής ύπνος για πολλές ημέρες μπορεί να αλλάξει το μοτίβο συντονισμού και την εμβιομηχανική σου. "Φυσικά, αυτό επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις, ενώ ακόμα μία πιθανή επίπτωση είναι ότι αυξάνονται οι πιθανότητες τραυματισμού στο μέλλον", αναφέρει.



Δεδομένων όλων αυτών των στοιχείων, γιατί το 70% των Αμερικανών ενηλίκων δεν συμπληρώνουν τις συνιστώμενες ώρες ύπνου κάθε βράδυ; Επειδή το να κοιμάται κανείς καλά είναι εξίσου δύσκολο με το να βρίσκει χρόνο για τακτική άσκηση και να τρώει υγιεινά, όπως εξηγεί η Mah.