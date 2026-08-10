Μάθε να θέτεις μικρούς στόχους

Όλοι έχουμε θέσει στόχους στο παρελθόν. Το να τους θέσουμε είναι εύκολο, επειδή τα μεγάλα όνειρα είναι πολύ ευχάριστα. Το να κάνουμε όμως αυτά τα όνειρα πραγματικότητα; Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.

Η συμβουλή μου είναι να πάρεις τον μεγάλο στόχο σου και να τον σπάσεις σε πιο συγκεκριμένους και εφικτούς μικρούς στόχους.

Για παράδειγμα, έχω πελάτες που μου λένε ότι ο στόχος τους είναι να βελτιώσουν το σώμα τους. Αυτός είναι ένας εκπληκτικός μεγάλος στόχος. Ωστόσο, είναι εύκολο να αναβάλεις την αρχή για αύριο, επειδή δεν υπάρχει προθεσμία ούτε και κάποιος ποσοτικός τρόπος να μετρήσεις αν τον πετυχαίνεις ή όχι.

Γι' αυτό, ζητάω από τους πελάτες μου να κάνουν ανάλυση και να γίνουν πιο συγκεκριμένοι ξεκινώντας από εκεί. "Θέλω να βελτιώσω το σώμα μου, γι' αυτό θα αρχίσω να γυμνάζομαι". Αυτή η διατύπωση είναι καλύτερη, αλλά ο στόχος δεν είναι ακόμα αρκετά συγκεκριμένος.