Μάθε να θέτεις μικρούς στόχους
Προπόνηση και διατροφή
Από την Betina Gozo
Πώς μπορείς να μετατρέψεις τα μεγάλα σου όνειρα σε πραγματοποιήσιμες και εφικτές ενέργειες.
Όλοι έχουμε θέσει στόχους στο παρελθόν. Το να τους θέσουμε είναι εύκολο, επειδή τα μεγάλα όνειρα είναι πολύ ευχάριστα. Το να κάνουμε όμως αυτά τα όνειρα πραγματικότητα; Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.
Η συμβουλή μου είναι να πάρεις τον μεγάλο στόχο σου και να τον σπάσεις σε πιο συγκεκριμένους και εφικτούς μικρούς στόχους.
Για παράδειγμα, έχω πελάτες που μου λένε ότι ο στόχος τους είναι να βελτιώσουν το σώμα τους. Αυτός είναι ένας εκπληκτικός μεγάλος στόχος. Ωστόσο, είναι εύκολο να αναβάλεις την αρχή για αύριο, επειδή δεν υπάρχει προθεσμία ούτε και κάποιος ποσοτικός τρόπος να μετρήσεις αν τον πετυχαίνεις ή όχι.
Γι' αυτό, ζητάω από τους πελάτες μου να κάνουν ανάλυση και να γίνουν πιο συγκεκριμένοι ξεκινώντας από εκεί. "Θέλω να βελτιώσω το σώμα μου, γι' αυτό θα αρχίσω να γυμνάζομαι". Αυτή η διατύπωση είναι καλύτερη, αλλά ο στόχος δεν είναι ακόμα αρκετά συγκεκριμένος.
"Ποιος είναι ο μικρότερος μικρός στόχος στον οποίο μπορείς να σπάσεις τον μεγάλο σου στόχο;"
Betina Gozo
"Θέλω να βελτιώσω το σώμα μου, γι' αυτό θα αρχίσω να γυμνάζομαι τρεις φορές την εβδομάδα για τον επόμενο μήνα". Τέλεια! Αυτός είναι ένας στόχος που μπορείς να πετύχεις.
Ή μπορεί να πεις ότι ο στόχος σου είναι να τρως πιο υγιεινά. Αν το πεις έτσι, είναι τόσο αόριστο που είναι σχεδόν ακατόρθωτο να το πετύχεις.
Ποια είναι τα ουσιαστικά πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις και τα οποία θα σε βοηθούσαν να πετύχεις αυτόν τον μεγάλο στόχο; Μετάτρεψε τα πράγματα αυτά σε μικροσκοπικούς στόχους.
Χρησιμοποίησε τη φράση: "Αυτήν την εβδομάδα θα κόψω τα αναψυκτικά από τη διατροφή μου" ή "Αυτήν την εβδομάδα θα αντικαταστήσω το ζελεδάκια που τρώω για βραδινό σνακ με ένα φρούτο". Σου εγγυώμαι ότι αν πεις στον εαυτό σου πως δεν μπορείς να φας ζελεδάκια, θα νιώθεις χάλια. Αυτός είναι περιορισμός και όχι στόχος. Αντί γι' αυτό, περίγραψέ το ως κάτι που κάνεις για να πετύχεις τον μεγάλο σου στόχο.
Αν συνεχίσεις να πετυχαίνεις τους μικρούς σου στόχους, π.χ. να γυμνάζεσαι τρεις φορές την εβδομάδα ή να αντικαταστήσεις τα γλυκά με φρούτα, ξέρω ότι θα δεις απίστευτα αποτελέσματα.