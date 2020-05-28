Κατάκτησε τους στόχους σου με καθημερινά τελετουργικά
Προπόνηση και διατροφή
Από τη Nike Training
Πώς να ξεκινήσεις και να τελειώσεις την ημέρα σου με "ενσυνείδητα τελετουργικά".
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ακολουθείς το ίδιο πρόγραμμα κάθε πρωί και βράδυ; Κάθε μέρα, μπορεί να κοιμόμαστε στην ίδια πλευρά του κρεβατιού, να πίνουμε τον ίδιο καφέ, να τρώμε το ίδιο φαγητό και να κάνουμε την ίδια προπόνηση. Το γεγονός ότι κάνουμε αυτά τα πράγματα από συνήθεια, δεν είναι απαραίτητα κακό. Μπορεί να είναι φυσιολογικές και υγιείς ρουτίνες. Το πρόβλημα είναι ότι, κατά πάσα πιθανότητα, τις επαναλαμβάνουμε χωρίς να έχουμε συνείδηση του σκοπού τους, όπως θα έπρεπε.
Μια διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους που αποδίδουν στον μέγιστο βαθμό και σε εκείνους που δεν τα καταφέρνουν είναι τα "ενσυνείδητα τελετουργικά", δηλαδή ρουτίνες που εξυπηρετούν έναν συγκεκριμένο σκοπό και έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να βοηθούν στην επίτευξη κάποιων προσωπικών στόχων.
Κατά τη γνώμη μου, η καθιέρωση ενσυνείδητων τελετουργικών για το πρωί και το βράδυ είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές σου στον μέγιστο βαθμό. Αυτά τα τελετουργικά δημιουργούν μια θετική δυναμική και δείχνουν στο σύμπαν ότι γνωρίζεις πολύ καλά το "γιατί" σου, δηλαδή τους λόγους για τους οποίους αφιερώνεις χρόνο σε μια σκόπιμη πρακτική, και ότι δεν θα παρεκκλίνεις από τον δρόμο σου.
"Τα 'ενσυνείδητα τελετουργικά' είναι ρουτίνες που εξυπηρετούν έναν συγκεκριμένο σκοπό και έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να βοηθούν στην επίτευξη κάποιων προσωπικών στόχων".
Για να δημιουργήσεις αυτά τα καθημερινά τελετουργικά, άρχισε αφιερώνοντας δέκα λεπτά το πρωί και το βράδυ. Αυτό που θα κάνεις μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα θα πρέπει να είναι απλό και ευχάριστο, αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να εξυπηρετεί το "γιατί" σου. Μπορεί να έχεις ήδη μια σταθερή ρουτίνα με την οποία ξεκινάς και τελειώνεις την ημέρα σου, και να χρειάζεσαι μόνο μια μικρή αλλαγή ή προσθήκη, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σου.
Για παράδειγμα, αν ο στόχος σου είναι να βελτιώσεις τη συνολική ευεξία και την απόδοσή σου στη δουλειά, κάθε πρωί μπορείς να ενυδατώνεσαι, να κάνεις διαλογισμό για μερικά λεπτά, να φοράς αμέσως παπούτσια για να πας για τρέξιμο ή να κάνεις ένα από τα σύντομα προγράμματα γιόγκα που προσφέρουμε. Κάθε βράδυ, μπορείς να χαλαρώνεις με την αγαπημένη σου μουσική, να χρησιμοποιείς τον κύλινδρο αφρού, να σκέφτεσαι όλα όσα πήγαν καλά μέσα στη μέρα και να προγραμματίζεις την επόμενη. Τέτοια μικροπράγματα μπορεί να μην σου φαίνονται σπουδαία στην αρχή, αλλά με τον καιρό θα σου γίνουν συνήθεια και θα επηρεάσουν θετικά ό,τι κάνεις.
Είτε προσπαθείς να αποκτήσεις νέες συνήθειες είτε να τελειοποιήσεις την τωρινή σου ρουτίνα, σκέψου προσεκτικά αν τα τελετουργικά σου βοηθούν στην επίτευξη των στόχων σου. Για παράδειγμα, σκέψου αν η ρουτίνα σου σε βοηθά να αξιοποιείς σωστά τα πρωινά σου ή αν η βραδινή σου χαλάρωση σε βοηθά να παραμείνεις στον σωστό δρόμο.
"Κάποια μικροπράγματα μπορεί να μην σου φαίνονται σπουδαία στην αρχή, αλλά με τον καιρό θα σου γίνουν συνήθεια και θα επηρεάσουν θετικά ό,τι κάνεις".
Οι απαντήσεις σου είναι σημαντικές, καθώς η πρωινή και η βραδινή σου ρουτίνα αλληλοεπηρεάζονται και διαμορφώνουν συνολικά τον τρόπο ζωής σου. Ένα δυναμικό πρωινό τελετουργικό θα σου δώσει ενέργεια και κίνητρο για όλη την ημέρα. Ένα μελετημένο βραδινό τελετουργικό θα σε προετοιμάσει κατάλληλα, ώστε να ξυπνήσεις με έναν σκοπό και να μπορείς να επαναλάβεις τα πάντα από την αρχή.
Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα και η ζωή μας πηγαίνει αναπόφευκτα εκεί όπου διοχετεύουμε την ενέργειά μας. Χρησιμοποίησε τα τελετουργικά σου για να πάρεις τον έλεγχο στα χέρια σου, να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και να ζήσεις τη ζωή που επιθυμείς.