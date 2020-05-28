Κατάκτησε τους στόχους σου με καθημερινά τελετουργικά

Για να δημιουργήσεις αυτά τα καθημερινά τελετουργικά, άρχισε αφιερώνοντας δέκα λεπτά το πρωί και το βράδυ. Αυτό που θα κάνεις μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα θα πρέπει να είναι απλό και ευχάριστο, αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να εξυπηρετεί το "γιατί" σου. Μπορεί να έχεις ήδη μια σταθερή ρουτίνα με την οποία ξεκινάς και τελειώνεις την ημέρα σου, και να χρειάζεσαι μόνο μια μικρή αλλαγή ή προσθήκη, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σου.



Για παράδειγμα, αν ο στόχος σου είναι να βελτιώσεις τη συνολική ευεξία και την απόδοσή σου στη δουλειά, κάθε πρωί μπορείς να ενυδατώνεσαι, να κάνεις διαλογισμό για μερικά λεπτά, να φοράς αμέσως παπούτσια για να πας για τρέξιμο ή να κάνεις ένα από τα σύντομα προγράμματα γιόγκα που προσφέρουμε. Κάθε βράδυ, μπορείς να χαλαρώνεις με την αγαπημένη σου μουσική, να χρησιμοποιείς τον κύλινδρο αφρού, να σκέφτεσαι όλα όσα πήγαν καλά μέσα στη μέρα και να προγραμματίζεις την επόμενη. Τέτοια μικροπράγματα μπορεί να μην σου φαίνονται σπουδαία στην αρχή, αλλά με τον καιρό θα σου γίνουν συνήθεια και θα επηρεάσουν θετικά ό,τι κάνεις.



Είτε προσπαθείς να αποκτήσεις νέες συνήθειες είτε να τελειοποιήσεις την τωρινή σου ρουτίνα, σκέψου προσεκτικά αν τα τελετουργικά σου βοηθούν στην επίτευξη των στόχων σου. Για παράδειγμα, σκέψου αν η ρουτίνα σου σε βοηθά να αξιοποιείς σωστά τα πρωινά σου ή αν η βραδινή σου χαλάρωση σε βοηθά να παραμείνεις στον σωστό δρόμο.