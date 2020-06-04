Τρεις τρόποι για να κάνεις το fitness διασκεδαστικό για τα παιδιά
Κίνηση
Από τη Nike Training
Πώς να διατηρήσεις τον ενθουσιασμό των παιδιών και να τους δώσεις κίνητρο για άσκηση.
Ποιο είναι το μυστικό για να κάνεις τα παιδιά σου να κινηθούν; Να κάνεις την άσκηση διασκεδαστική. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθεις τρεις διαφορετικούς τρόπους να αυξήσεις τον συντελεστή διασκέδασης και να σηκώσεις από τον καναπέ μικρά και μεγάλα παιδιά.
Κανένας δεν χρειάζεται να σου πει ότι για να ενθουσιάσεις τα παιδιά για κάτι (αγγαρείες, ραντεβού στον γιατρό, μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο), αυτό πρέπει να περιλαμβάνει διασκέδαση. Η γυμναστική δεν αποτελεί εξαίρεση. "Αν δεν θεωρήσεις τη σωματική δραστηριότητα ως πηγή ψυχαγωγίας, είναι, εν μέρει, απίθανο τα παιδιά να συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για αυτήν", λέει η Karen Santesson, υπεύθυνη στο Child Development Center της Nike, που επιβλέπει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων Everybody Moves σύμφωνα με το Shape America του Society of Health and Physical Educators. Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις; Δοκίμασε αυτές τις ιδέες για να κάνεις διασκεδαστική την κίνησή σας.
01. Μετάτρεψέ το σε παιχνίδι.
Ο ευκολότερος (και για να είμαστε δίκαιοι, ο πιο προφανής) τρόπος να κάνεις τη γυμναστική πιο διασκεδαστική είναι να δημιουργήσεις ένα παιχνίδι, επειδή με αυτόν τον τρόπο η σωματική άσκηση "μεταμφιέζεται" σε παιχνίδι. Βασικά παιχνίδια στην αυλή, όπως κυνηγητό, Σταμάτης/Γρηγόρης και ποδόσφαιρο, συνήθως διατηρούν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών (τριών έως πέντε ετών), ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά και οι προέφηβοι συχνά λατρεύουν τους αγώνες με εμπόδια, που είναι πιο δυναμικοί για τη σχετικά μικρή διάρκεια συγκέντρωσής τους, αναφέρει η Santesson. Για να δημιουργήσεις έναν δικό σου αγώνα, τοποθέτησε πέντε ή έξι "εμπόδια" γύρω στην αυλή ή το σπίτι, όπως μια στοίβα από μαξιλάρια τα οποία πρέπει να πηδήξουν ή δύο δέντρα τα οποία πρέπει να περάσουν στο πλάι. Ρύθμισε το χρονόμετρο και προκάλεσέ τα να ολοκληρώσουν σε συγκεκριμένο χρόνο, επευφημώντας τα καθ' όλη τη διάρκεια.
02. Δώσ' τους τον έλεγχο.
"Τα παιδιά συνήθως θέλουν να νιώθουν ότι αποφασίζουν μόνα τους, καθώς αυτό τους δίνει μια αίσθηση ελέγχου", λέει η Santesson. Δοκίμασε να δώσεις στα μικρούλια (τριών έως έξι ετών) να κάνουν μια δουλειά. Πες στο παιδί σου ότι είναι ο καθορισμένος συνεργάτης προπόνησής σου και ότι η δουλειά του είναι να σε ακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην προπόνηση γιόγκα ή να σου ρίχνει μια ελαφριά μπάλα γυμναστικής ανάμεσα στα sit-up. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, άφησέ τα να διαλέξουν μια προπόνηση ή να δημιουργήσουν τη δική τους για να κάνετε μαζί, συνδυάζοντας πέντε ή έξι ασκήσεις που τα ενδιαφέρουν. "Είναι συναρπαστικό για τα παιδιά να λένε για αλλαγή στους γονείς τους τι να κάνουν και όταν σε βλέπουν να κινείσαι και να το χαίρεσαι, είναι πιο πιθανό να θέλουν να συμμετέχουν και αυτά", προσθέτει η Santesson. Βοήθησέ τα να βρουν και να δοκιμάσουν νέα προγράμματα και ασκήσεις στη συλλογή "For the Whole Family" και να διαλέξουν ασκήσεις από τη συλλογή "Learn the Basics of Training" στην εφαρμογή NTC.
"Είναι συναρπαστικό για τα παιδιά να λένε για αλλαγή στους γονείς τους τι να κάνουν και όταν σε βλέπουν να κινείσαι και να το χαίρεσαι, είναι πιο πιθανό να θέλουν να συμμετέχουν και αυτά"
Karen Santesson, Child Development Center της Nike
03. Ενθάρρυνε τη φαντασία τους.
Είτε παίζετε ένα έντονο αερόβιο παιχνίδι είτε το παιδί σου σε ακολουθεί στη δική σου προπόνηση, όσο περισσότερο τα βγάζεις από τον πραγματικό κόσμο τόσο το καλύτερο. "Οι φανταστικές ιδέες βάζουν τον εγκέφαλό τους στο παιχνίδι και τον κάνουν να αλληλεπιδρά ευκολότερα καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, μειώνοντας την πιθανότητα να αποσπαστεί η προσοχή τους", λέει η Santesson.
Για παράδειγμα: η κόρη σου δεν είναι ένα τρίχρονο κορίτσι, αλλά μια πεταλουδίτσα που πετάει από τη μία μεριά της αυλής στην άλλη. "Τι χρώμα είναι τα φτερά σου;", θα μπορούσες να τη ρωτήσεις. Ο δεκάχρονος γιος σου δεν κάνει προβολές στο σαλόνι, αλλά πατάει από τη μία πέτρα στην άλλη για να διασχίσει ένα ρυάκι καυτής λάβας. Ρώτησέ τον: "Πόσο γρήγορα μπορείς να ξεφύγεις από τον καναπέ-ηφαίστειο; Δείξε μου!" Τα περισσότερα παιδιά θα ενθουσιαστούν για κάτι αν δείξεις πραγματικό ενθουσιασμό για αυτό και η δημιουργία μιας φανταστικής σκηνής είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το πετύχεις. Για να τραβήξεις την προσοχή τους από την αρχή, προσπάθησε η σκηνή να αφορά ένα από τα ενδιαφέροντα που έχουν εκείνο το διάστημα, όπως το μπαλέτο, τους δεινοσαύρους ή κάποιον αθλητή, προτείνει η Santesson.
Αν με όλα αυτά έχεις αποτύχει και ακόμα προσπαθείς να τα κάνεις να ενθουσιαστούν με την κίνηση, η Santesson λέει να εξετάσεις το ενδεχόμενο να προσφέρεις ένα έπαθλο με τη δραστηριότητα, όπως να επιλέξουν το απογευματινό σνακ ή ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Αν όλα πάνε καλά, μετά από μερικές συνεχόμενες ημέρες ή εβδομάδες διασκέδασης με το fitness, θα αρχίσουν να διαλέγουν το σωματικό παιχνίδι αντί για τον καναπέ... μόνα τους.