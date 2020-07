Τρεις τρόποι για να κάνεις το fitness διασκεδαστικό για τα παιδιά

Κανένας δεν χρειάζεται να σου πει ότι για να ενθουσιάσεις τα παιδιά για κάτι (αγγαρείες, ραντεβού στον γιατρό, μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο), αυτό πρέπει να περιλαμβάνει διασκέδαση. Η γυμναστική δεν αποτελεί εξαίρεση. "Αν δεν θεωρήσεις τη σωματική δραστηριότητα ως πηγή ψυχαγωγίας, είναι, εν μέρει, απίθανο τα παιδιά να συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για αυτήν", λέει η Karen Santesson, υπεύθυνη στο Child Development Center της Nike, που επιβλέπει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων Everybody Moves σύμφωνα με το Shape America του Society of Health and Physical Educators. Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις; Δοκίμασε αυτές τις ιδέες για να κάνεις διασκεδαστική την κίνησή σας.



01. Μετάτρεψέ το σε παιχνίδι.

Ο ευκολότερος (και για να είμαστε δίκαιοι, ο πιο προφανής) τρόπος να κάνεις τη γυμναστική πιο διασκεδαστική είναι να δημιουργήσεις ένα παιχνίδι, επειδή με αυτόν τον τρόπο η σωματική άσκηση "μεταμφιέζεται" σε παιχνίδι. Βασικά παιχνίδια στην αυλή, όπως κυνηγητό, Σταμάτης/Γρηγόρης και ποδόσφαιρο, συνήθως διατηρούν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών (τριών έως πέντε ετών), ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά και οι προέφηβοι συχνά λατρεύουν τους αγώνες με εμπόδια, που είναι πιο δυναμικοί για τη σχετικά μικρή διάρκεια συγκέντρωσής τους, αναφέρει η Santesson. Για να δημιουργήσεις έναν δικό σου αγώνα, τοποθέτησε πέντε ή έξι "εμπόδια" γύρω στην αυλή ή το σπίτι, όπως μια στοίβα από μαξιλάρια τα οποία πρέπει να πηδήξουν ή δύο δέντρα τα οποία πρέπει να περάσουν στο πλάι. Ρύθμισε το χρονόμετρο και προκάλεσέ τα να ολοκληρώσουν σε συγκεκριμένο χρόνο, επευφημώντας τα καθ' όλη τη διάρκεια.



02. Δώσ' τους τον έλεγχο.

"Τα παιδιά συνήθως θέλουν να νιώθουν ότι αποφασίζουν μόνα τους, καθώς αυτό τους δίνει μια αίσθηση ελέγχου", λέει η Santesson. Δοκίμασε να δώσεις στα μικρούλια (τριών έως έξι ετών) να κάνουν μια δουλειά. Πες στο παιδί σου ότι είναι ο καθορισμένος συνεργάτης προπόνησής σου και ότι η δουλειά του είναι να σε ακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην προπόνηση γιόγκα ή να σου ρίχνει μια ελαφριά μπάλα γυμναστικής ανάμεσα στα sit-up. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, άφησέ τα να διαλέξουν μια προπόνηση ή να δημιουργήσουν τη δική τους για να κάνετε μαζί, συνδυάζοντας πέντε ή έξι ασκήσεις που τα ενδιαφέρουν. "Είναι συναρπαστικό για τα παιδιά να λένε για αλλαγή στους γονείς τους τι να κάνουν και όταν σε βλέπουν να κινείσαι και να το χαίρεσαι, είναι πιο πιθανό να θέλουν να συμμετέχουν και αυτά", προσθέτει η Santesson. Βοήθησέ τα να βρουν και να δοκιμάσουν νέα προγράμματα και ασκήσεις στη συλλογή "For the Whole Family" και να διαλέξουν ασκήσεις από τη συλλογή "Learn the Basics of Training" στην εφαρμογή NTC.