Πώς να δώσεις στα παιδιά σου κίνητρα για άσκηση

Στη συνέχεια, μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτήν τη βάση. Έπειτα από δύο εβδομάδες τακτικής άσκησης, κάνε του ερωτήσεις όπως: "Πώς αισθάνεσαι το σώμα σου;" ή "Τι ικανότητες έχει το σώμα σου που δεν πίστευες ότι είχε;", προτείνει η Cutaia. Έτσι, θα το βοηθήσεις να αποκτήσει μια υγιή σχέση με το σώμα του και, από εκεί και πέρα, θα αρχίσει να σκέφτεται με ανάλογο τρόπο. "Αυτό που επιδιώκεις θα έρθει φυσικά. Μην πιέζεις καταστάσεις", αναφέρει. "Επειδή ούτως ή άλλως είμαστε φτιαγμένοι για να κινούμαστε, όταν τα παιδιά ασκούνται επαρκώς, ο εγκέφαλός τους αντιλαμβάνεται ότι η κίνηση τους κάνει καλό".



Μπορεί να σου φαίνεται καλή ιδέα να μάθεις στα παιδιά σου τα οφέλη της άσκησης, αλλά καλύτερα να μην αρχίσεις να μιλάς για βιολογία. "Οι ενήλικες έχουν την τάση να κάνουν κάτι όταν οι λόγοι σχετίζονται με επιστημονικά δεδομένα, ενώ τα παιδιά εμπνέονται περισσότερο όταν οι λόγοι σχετίζονται με κάποια ιστορία", αναφέρει ο Nike Master Trainer Brian Nunez.



Για παράδειγμα, μην πεις απλώς στο παιδί σου ότι κάνοντας άλματα με βαθιά καθίσματα, θα αποκτήσει γερά και δυνατά πόδια. Αντιθέτως, πες του να φανταστεί έναν πεινασμένο βάτραχο που χρειάζεται δυνατά και γρήγορα πόδια για να πηδά στην άλλη πλευρά της λίμνης, ώστε να πιάνει περισσότερες μύγες, και εξήγησέ του ότι εξασκώντας τα άλματά του γίνεται ολοένα και πιο γρήγορος. Εναλλακτικά, την επόμενη φορά που θα κάνει μια άσκηση ταχύτητας, όπως jumping jack, πες του ότι ο αγαπημένος του χορευτής ή μπασκετμπολίστας κινείται τόσο γρήγορα επειδή κάνει τέτοιες ασκήσεις.



Όταν παρουσιάζεις τα πράγματα σε ένα πλαίσιο που τους είναι κατανοητό και ενδιαφέρον, είναι πολύ πιο πιθανό να θέλουν να γυμναστούν και να το απολαύσουν.