Πώς να δώσεις στα παιδιά σου κίνητρα για άσκηση

Πώς να δώσεις στα παιδιά σου κίνητρο για άσκηση
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Μην προσπαθείς να πείσεις τα παιδιά σου να γυμναστούν, αλλά κάνε την άσκηση διασκεδαστική.
Δώσε στα παιδιά σου την έμπνευση που χρειάζονται για να ασκούνται κάθε μέρα, κάνοντας μαζί τους διασκεδαστικές δραστηριότητες που αυξάνουν τους παλμούς της καρδιάς. Σου προτείνουμε μερικές ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις στα παιδιά σου, για να τα βοηθήσεις να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν πώς η άσκηση τα κάνει να αισθάνονται καλύτερα.
Το να δείξεις στα παιδιά σου ότι η φυσική δραστηριότητα μπορεί να είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια είναι μόνο το ένα σκέλος της εξίσωσης. Το άλλο είναι να εξασφαλίσεις ότι θα ενδιαφέρονται πραγματικά για την άσκηση, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να γυμναστούν επειδή το θέλουν.
Όπως συμβαίνει και με τους ενήλικες, "δεν μπορείς να κάνεις τα παιδιά να νιώσουν κάτι με το ζόρι", λέει η Diana Cutaia, ιδρύτρια του Coaching Peace Consulting και συνεργάτιδα της ομάδας Social and Community Impact της Nike. "Ωστόσο, μπορείς να τους δώσεις την ευκαιρία να αναλογιστούν πώς νιώθουν, ώστε να βγάλουν μόνα τους τα συμπεράσματά τους".
Για πέντε συνεχόμενες μέρες, πες στο παιδί σου να κάνει μαζί σου μια προπόνηση από το πρόγραμμα Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez ή κάποια άλλη έντονη δραστηριότητα (όπως κυνηγητό στην αυλή). Μετά την πρώτη μέρα, κάνε του κάθε πρωί κάποιες ερωτήσεις για να σου πει πώς αισθάνεται, όπως λέει η Cutaia. Για παράδειγμα, μπορείς να το ρωτήσεις: "Τι διαφορετικό αισθάνεσαι σήμερα; Έχεις περισσότερη ενέργεια; Κοιμήθηκες καλύτερα; Θέλεις να κάνεις και άλλες τέτοιες δραστηριότητες;". Αυτές οι ερωτήσεις θα βοηθήσουν το παιδί σου να παρατηρήσει ορισμένες αισθήσεις και επιδράσεις που μπορεί να μην συνειδητοποιούσε από μόνο του, χωρίς όμως να νιώθει ότι προσπαθείς να το πείσεις για κάτι.
"Οι ενήλικες έχουν την τάση να κάνουν κάτι όταν οι λόγοι σχετίζονται με επιστημονικά δεδομένα, ενώ τα παιδιά εμπνέονται περισσότερο όταν οι λόγοι σχετίζονται με κάποια ιστορία"
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Στη συνέχεια, μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτήν τη βάση. Έπειτα από δύο εβδομάδες τακτικής άσκησης, κάνε του ερωτήσεις όπως: "Πώς αισθάνεσαι το σώμα σου;" ή "Τι ικανότητες έχει το σώμα σου που δεν πίστευες ότι είχε;", προτείνει η Cutaia. Έτσι, θα το βοηθήσεις να αποκτήσει μια υγιή σχέση με το σώμα του και, από εκεί και πέρα, θα αρχίσει να σκέφτεται με ανάλογο τρόπο. "Αυτό που επιδιώκεις θα έρθει φυσικά. Μην πιέζεις καταστάσεις", αναφέρει. "Επειδή ούτως ή άλλως είμαστε φτιαγμένοι για να κινούμαστε, όταν τα παιδιά ασκούνται επαρκώς, ο εγκέφαλός τους αντιλαμβάνεται ότι η κίνηση τους κάνει καλό".
Μπορεί να σου φαίνεται καλή ιδέα να μάθεις στα παιδιά σου τα οφέλη της άσκησης, αλλά καλύτερα να μην αρχίσεις να μιλάς για βιολογία. "Οι ενήλικες έχουν την τάση να κάνουν κάτι όταν οι λόγοι σχετίζονται με επιστημονικά δεδομένα, ενώ τα παιδιά εμπνέονται περισσότερο όταν οι λόγοι σχετίζονται με κάποια ιστορία", αναφέρει ο Nike Master Trainer Brian Nunez.
Για παράδειγμα, μην πεις απλώς στο παιδί σου ότι κάνοντας άλματα με βαθιά καθίσματα, θα αποκτήσει γερά και δυνατά πόδια. Αντιθέτως, πες του να φανταστεί έναν πεινασμένο βάτραχο που χρειάζεται δυνατά και γρήγορα πόδια για να πηδά στην άλλη πλευρά της λίμνης, ώστε να πιάνει περισσότερες μύγες, και εξήγησέ του ότι εξασκώντας τα άλματά του γίνεται ολοένα και πιο γρήγορος. Εναλλακτικά, την επόμενη φορά που θα κάνει μια άσκηση ταχύτητας, όπως jumping jack, πες του ότι ο αγαπημένος του χορευτής ή μπασκετμπολίστας κινείται τόσο γρήγορα επειδή κάνει τέτοιες ασκήσεις.
Όταν παρουσιάζεις τα πράγματα σε ένα πλαίσιο που τους είναι κατανοητό και ενδιαφέρον, είναι πολύ πιο πιθανό να θέλουν να γυμναστούν και να το απολαύσουν.
Στη συνέχεια, μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτήν τη βάση. Έπειτα από δύο εβδομάδες τακτικής άσκησης, κάνε του ερωτήσεις όπως: "Πώς αισθάνεσαι το σώμα σου;" ή "Τι ικανότητες έχει το σώμα σου που δεν πίστευες ότι είχε;", προτείνει η Cutaia. Έτσι, θα το βοηθήσεις να αποκτήσει μια υγιή σχέση με το σώμα του και, από εκεί και πέρα, θα αρχίσει να σκέφτεται με ανάλογο τρόπο. "Αυτό που επιδιώκεις θα έρθει φυσικά. Μην πιέζεις καταστάσεις", αναφέρει. "Επειδή ούτως ή άλλως είμαστε φτιαγμένοι για να κινούμαστε, όταν τα παιδιά ασκούνται επαρκώς, ο εγκέφαλός τους αντιλαμβάνεται ότι η κίνηση τους κάνει καλό".
Μπορεί να σου φαίνεται καλή ιδέα να μάθεις στα παιδιά σου τα οφέλη της άσκησης, αλλά καλύτερα να μην αρχίσεις να μιλάς για βιολογία. "Οι ενήλικες έχουν την τάση να κάνουν κάτι όταν οι λόγοι σχετίζονται με επιστημονικά δεδομένα, ενώ τα παιδιά εμπνέονται περισσότερο όταν οι λόγοι σχετίζονται με κάποια ιστορία", αναφέρει ο Nike Master Trainer Brian Nunez.
Για παράδειγμα, μην πεις απλώς στο παιδί σου ότι κάνοντας άλματα με βαθιά καθίσματα, θα αποκτήσει γερά και δυνατά πόδια. Αντιθέτως, πες του να φανταστεί έναν πεινασμένο βάτραχο που χρειάζεται δυνατά και γρήγορα πόδια για να πηδά στην άλλη πλευρά της λίμνης, ώστε να πιάνει περισσότερες μύγες, και εξήγησέ του ότι εξασκώντας τα άλματά του γίνεται ολοένα και πιο γρήγορος. Εναλλακτικά, την επόμενη φορά που θα κάνει μια άσκηση ταχύτητας, όπως jumping jack, πες του ότι ο αγαπημένος του χορευτής ή μπασκετμπολίστας κινείται τόσο γρήγορα επειδή κάνει τέτοιες ασκήσεις.
Όταν παρουσιάζεις τα πράγματα σε ένα πλαίσιο που τους είναι κατανοητό και ενδιαφέρον, είναι πολύ πιο πιθανό να θέλουν να γυμναστούν και να το απολαύσουν.